Sarıyer'de Trafik Denetimi: 54 İşlem, 84 Bin TL Ceza - Son Dakika
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Sarıyer'de Trafik Denetimi: 54 İşlem, 84 Bin TL Ceza

20.07.2026 14:43
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Sarıyer'de gerçekleştirilen denetimde hatalı park edenlere 84 bin TL ceza kesildi, 2 vale yakalandı.

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde hatalı park yapan sürücülere ve değnekçilere yönelik yapılan denetimde 54 işlem yapılırken toplamda 84 bin 948 TL trafik idari para cezası uygulandı. Öte yandan vale belgesi olmayan 2 kişi de yakalandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, 11 Temmuz'da Sarıyer ilçesi Köybaşı Caddesi üzerinde vale, değnekçi şahıslara ve yasak araç parklanmalarına yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimde hatalı park eden, duraklayan ve taşıt yoluna, trafiği güçleştirecek şekilde bir malzeme koyan şahıslar belirlendi. Denetimde 54 işlem yapılarak toplamda 84 bin 948 TL trafik idari para cezası uygulandı. Ayrıca, vale belgesi olmayan Y.Ş. (42) ve K.Ş. (33) isimli şahıslar da yakalandı. Gözaltına alınan şahıslar hakkında 'kara yolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek' ten adli işlem yapıldı.

Şahısların sevk edildikleri adli makamlarca serbest bırakıldıkları öğrenildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Sarıyer, Trafik, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sarıyer'de Trafik Denetimi: 54 İşlem, 84 Bin TL Ceza - Son Dakika

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