Sarıyer'de vale cinayeti: Katil zanlısı arkadaşı çıktı - Son Dakika
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Sarıyer'de vale cinayeti: Katil zanlısı arkadaşı çıktı

Sarıyer'de bir işletmede çalışan Fırat Özbek'in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aynı işyerinde vale sorumlusu olarak çalışan bir kişi gözaltına alındı.

05.08.2024 16:49
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Sarıyer'de vale cinayeti: Katil zanlısı arkadaşı çıktı

İSTANBUL - Sarıyer'de bir işletmede çalışan Fırat Özbek'in silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili aynı işyerinde vale sorumlusu olarak çalışan bir kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre Sarıyer'de 31 Temmuz Çarşamba günü saat 01.00 sıralarında meydana gelen olayda bir işletmede kalan Fırat Özbek, iş yerinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetti. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, cinayete ilişkin inceleme başlattı. Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yürütülen çalışmalarda şüpheli vale sorumlusu olduğu öğrenilen Sinan A., olayda kullandığı silah ile birlikte kısa bir süre sonra kıskıvrak yakalandı.

Silahla ateş ettiğini itiraf etti

Ekiplerce gözaltına alınan Sinan A., emniyetteki sorgusunda, ölen Fırat Özbek'in vale olarak çalıştığı lokantada kendisinin vale sorumlusu olarak çalıştığını belirtti. Şüpheli, aralarında yaşanan bir tartışmanın ardından kendisinin lokantada olmadığı bir sırada işyerine gelen Fırat Özbek ve arkadaşlarının taşkınlık yaptıklarını ayrıca kendisine küfür ettiklerini öğrendiğini söyledi. Bunun üzerine Fırat Özbek'in kaldığı oto yıkamacıya gittiğini de anlatan şüpheli, tartışmanın ardından silahla ateş ettiğini itiraf ettiği öğrenildi. Polis ekiplerinin yürüttüğü çalışma neticesinde şüpheliye yardım ettiği tespit edilen Tamer E.'yi de gözaltına aldı.

Cezaevine gönderildi

Karakoldaki işlemleri tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Sinan A., tutuklanarak cezaevine gönderilirken, Tamer E. ise çıkarıldığı adli makamlarca adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

Sarıyer, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de vale cinayeti: Katil zanlısı arkadaşı çıktı - Son Dakika

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