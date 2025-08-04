Sarıyer\'de Yangın: Bir Kardeş Hayatını Kaybetti

İstanbul'un Sarıyer ilçesinde sabah saatlerinde bir gecekonduda çıkan yangında evde mahsur kalan iki kardeşten biri, ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere hayatını kaybetti. Diğer kardeşin ise hastanede tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Yangın, saat 06.30 sıralarında Sarıyer Çayırbaşı Mahallesi Mezarlık Sokak'ta bulunan bir gecekonduda meydana gelmişti. Çıkan yangın sonucu evde mahsur kalan anne Fatma Karagöl kendini dışarı atabilirken iki kardeş evin içerisinde mahsur kalmıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edilmişti. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken mahsur kalan Burak Karagöl (35) ve Bahar Karagöl (29) isimli genç kardeşleri kurtarma çalışması gerçekleştirmişti. Gecekondudan kurtarılan iki kardeş, ağır yaralı olarak Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılmıştı.

Tüp mide ameliyatı olmuştu, yangında ağır yaralanarak hayatını kaybetti

Dumana maruz kalan kardeşlerden Burak Karagöl, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ağır yaralanan kardeşi Bahar Karagöl'ün ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü ve entübe edildiği öğrenildi. Öte yandan, Burak Karagöl'ün geçen yıl haziran ayında tüp mide ameliyatı geçirdiği bilgisine ulaşıldı. - İSTANBUL