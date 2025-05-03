Sarıyer'de Yol Çöktü, İncelemeler Devam Ediyor - Son Dakika
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Sarıyer'de Yol Çöktü, İncelemeler Devam Ediyor

Sarıyer'de çöken yolda ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Olayda kısmi heyelan etkili olabilir.

03.05.2025 20:07
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Sarıyer'de çöken yolda ekiplerin incelemesi devam ediyor

İSTANBUL - İstanbul Sarıyer'de gece saatlerinde Büyükdere Caddesi üzerindeki yolda meydana gelen çökme sonrası bölgeye ekipler sevk edildi. Yapılan çalışmalar geniş alana yayılırken trafiğe kapatılan yolda incelemeler devam ediyor.

Sarıyer Maslak Eski Büyükdere Caddesi'nde gece saatlerinde temeli atıldıktan sonra uzun süredir bir çalışma gerçekleştirilmeyen inşaat alanında istinat duvarı çökmüştü. Ardından istinat duvarıyla birlikte yol da çökmüş, olay yerine polis, itfaiye ve İGDAŞ ekipleri sevk edilmişti. Çökmenin yaşandığı alandan 100 metre ileride ise doğalgaz sıkışması sonucu küçük çaplı patlama meydana gelmişti. Ekipler tarafından çökme meydana gelen yol trafiğe kapatılmıştı.

Kısmi heyelan nedeniyle yolun çöktüğü iddia edildi

Olay yerine sevk edilen ekipler tarafından meydana gelen çökmeyle ilgili çalışma yürütüldü. Yapılan incelemelerin ardından uzun süredir çalışma yapılmayan inşaat alanında zemin katının atılmaması sonucunda yerin altındaki sıvılaşmaya bağlı olarak toprağın yumuşayıp kaydığı iddia edilerek kısmi heyelan nedeniyle yolun çökmüş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Çöken yolda ekiplerin incelemeleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'de Yol Çöktü, İncelemeler Devam Ediyor - Son Dakika

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