Sarıyer\'de Zincirleme Kaza: 4 Yaralı

09.03.2026 21:00
İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkan otomobil, zincirleme kazaya neden oldu, 4 kişi yaralandı.

İstanbul Sarıyer'de kontrolden çıkarak karşı şeride geçen otomobil zincirleme kazaya neden oldu. Üç otomobil ve bir servis minibüsünün karıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 16.00 sıralarında Sarıyer Ayazağa Mahallesi Ayazağa Cendere Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 34 ECE 325 plakalı Chery marka otomobil, Maslak yönüne seyir halindeyken virajı alamayarak kontrolden çıktı. Araç, karşı şeritte ilerleyen servis minibüsü ve iki otomobille çarpıştı. Kazada araçlarda hasar oluşurken, 4 kişi hafif şekilde yaralandı. Kaza nedeniyle cadde üzerinde yoğun trafik oluştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Polis ekipleri kaza nedeniyle cadde üzerinde güvenlik önlemi alırken, araçların yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

