Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

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Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denize girdikten sonra kaybolan 36 yaşındaki Ersin Oral'ın cenazesi bulundu. Olayda Oral'ı kurtarmak için denize giren Recep Kurban da hayatını kaybetmişti. Oral'ın arkadaşı Mustafa Günay ise kurtarılarak hastaneye kaldırıldı.

15.07.2024 11:21
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Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı

İSTANBUL - Sarıyer Kısırkaya Plajı'nda denize girdikten sonra denizde kaybolan 36 yaşındaki evli ve 1 çocuk babası Ersin Oral'ın cenazesine ulaşıldı.

Sarıyer'deki Kısırkaya Plaj'nda önceki gün öğle saatlerinde meydana gelen olayda, Ersin Oral ve arkadaşı Mustafa Günay denize girdikten sonra akıntıya kapılarak gözden kaybolmuştu. O sırada sahilde bulunan Recep Kurban, Oral'ı ve arkadaşını kurtarmak için denize girmiş ancak bir süre sonra Recep Kurban da dalgalar arasında kaybolmuştu.

Boğulma tehlikesi olan gençleri kurtarmak isterken boğulmuştu

Bir süre sonra ihbar üzerine olay yerine gelen Jandarma arama kurtarma ekipleri, yaptığı çalışmada dün akşam Kurban'ın cansız bedenine ulaşmıştı, Kaybolan Oral ile ilgili Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü, Sahil Güvenlik, AFAD ve Jandarma Arama-Kurtarma Ekipleri tarafından tüm gün arama gerçekleştirmiş ancak ulaşılamamıştı. Oral ile denize giren ve boğulma tehlikesi geçiren arkadaşı Mustafa Günay ise arama kurtarma ekipleri tarafından kurtarılarak hastanede tedavi altına alınmıştı.

Kaybolan adamın cenazesi bulundu

Sabah saatlerinde devam eden çalışmalarda evli ve 1 çocuk babası olduğu öğrenilen Ersin Oral'ın cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi. Cenaze olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sonrası cenaze aracı ile hastane morguna ardından da Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sarıyer'deki Kısırkaya Plajı'nda kaybolan adamın cansız bedenine ulaşıldı - Son Dakika
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