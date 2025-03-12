Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç Gözaltına Alındı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç Gözaltına Alındı

Geniş Video İzle

İstanbul'da terör örgütü DHKP/C'ye finansal destek sağlama suçlamasıyla gözaltına alınan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, polise teslim oldu. Soruşturma kapsamında toplam 38 şüpheliden 33'ü gözaltına alınmıştı.

12.03.2025 12:28  Güncelleme: 12:46
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç gözaltına alındı

İSTANBUL - İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen ve dün düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç polise teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi kurulduğu ve bu yolla aşırı sol silahlı terör örgütünün fonlandığı saptanmıştı.

DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin 33'ü, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından dün İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ederken, firari kişilerin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. Adresinde bulunamayan bulunamayan CHP'li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in il dışında olduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasında "firari" durumda gözüken Genç'in, saat 22.00 sıralarında avukatı ile birlikte emniyete gelerek polise teslim olduğu aktarıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Şükrü Genç, Güvenlik, İstanbul, Politika, 3-sayfa, Sarıyer, Hukuk, Terör, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç Gözaltına Alındı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e zehir zemberek sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
Ukrayna’nın ardından Kosova da NATO’nun kapısını çaldı Ukrayna'nın ardından Kosova da NATO'nun kapısını çaldı
Mardin’de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı
Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi Şenol Güneş’ten imza törenine damga vuran espri Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri

12:55 Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm Cumhurbaşkanı Erdoğan: DEM Parti İmralı heyeti randevu isterse veririm
12:26 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan CHP lideri Özgür Özel’e zehir zemberek sözler Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP lideri Özgür Özel'e zehir zemberek sözler
12:20 Bu kişiler 4 bin TL’lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak Bu kişiler 4 bin TL'lik emekli bayram ikramiyesi alamayacak
10:55 Araç almak isteyenler dikkat Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti Araç almak isteyenler dikkat! Taşıt kredilerinde vade sınırı değişti
10:22 Netanyahu Şara’ya meydan okudu Suriye’de yeni karakollar kuracaklar Netanyahu Şara'ya meydan okudu! Suriye'de yeni karakollar kuracaklar
19:09 Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı TBMM’den taksicileri daha da koruyacak düzenleme Vatandaşın çözüm umudu havada kaldı! TBMM'den taksicileri daha da koruyacak düzenleme
18:28 Hiç düşünmeden reddetti Arda Turan’a Avrupa’dan sürpriz teklif Hiç düşünmeden reddetti! Arda Turan'a Avrupa'dan sürpriz teklif
18:25 Evinin önünde kanlar içinde bulundu Bursa’da esrarengiz ölüm Evinin önünde kanlar içinde bulundu! Bursa'da esrarengiz ölüm
18:16 Ukrayna’nın ardından Kosova da NATO’nun kapısını çaldı Ukrayna'nın ardından Kosova da NATO'nun kapısını çaldı
18:01 Mardin’de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti Mardin'de refüje çarpan motosikletin sürücüsü Mizgin hayatını kaybetti
17:51 Trump’tan Kanada’ya misilleme gecikmedi Yeni gümrük vergisi yüzde 50’yi bulacak Trump'tan Kanada'ya misilleme gecikmedi! Yeni gümrük vergisi yüzde 50'yi bulacak
17:31 Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı Saldırıya uğrayan kocasını tabancayla korumaya çalıştı
17:25 Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi Şenol Güneş’ten imza törenine damga vuran espri Fatih Tekke ne diyeceğini bilemedi! Şenol Güneş'ten imza törenine damga vuran espri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2025 13:02:38. #7.11#
SON DAKİKA: Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç Gözaltına Alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.