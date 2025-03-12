Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Terör Soruşturması Kapsamında Teslim Oldu - Son Dakika
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Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Terör Soruşturması Kapsamında Teslim Oldu

İstanbul'da DHKP/C terör örgütüne finansal destek sağlama suçlamasıyla aranan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, polise teslim oldu. Soruşturma kapsamında gözaltı kararı verilen 38 şüpheliden 33'ü gözaltına alındı.

12.03.2025 11:28
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İstanbul'da, terör örgütü DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada hakkında gözaltı kararı verilen ve dün düzenlenen operasyonda adresinde bulunamayan Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç polise teslim oldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosunca yürütülen soruşturmada, terör örgütü DHKP/C bünyesindeki sözde kurumların ihtiyaçlarını gidermek ve örgüte finansal destek sağlamak amacıyla ihtiyaç komitesi (İKOM) kurulduğu ve bu yolla aşırı sol silahlı terör örgütünün fonlandığı tespit edilmişti.

DHKP/C'ye 2014-2016 yıllarında finansal destek sağlamak ve başka bir şirket üzerinden örgütü fonlamak suçlamasıyla yürütülen soruşturmada haklarında gözaltı kararı verilen 38 şüphelinin 33'ü, İstanbul Terörle Mücadele Müdürlüğü tarafından dün İstanbul, Samsun, İzmir ve Bursa'da düzenlenen operasyonda yakalanarak gözaltına alınmıştı.

Söz konusu soruşturma çerçevesinde gözaltına alınan zanlıların polisteki ifade işlemleri devam ederken, firari kişilerin yakalanması için çalışmalar çok yönlü olarak devam ediyor. Adresinde bulunamayan bulunamayan CHP'li Sarıyer eski Belediye Başkanı Şükrü Genç'in il dışında olduğu kaydedildi. Soruşturma dosyasında "firari" durumda gözüken Genç'in, saat 22.00 sıralarında avukatı ile birlikte emniyete gelerek polise teslim olduğu aktarıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sarıyer Eski Belediye Başkanı Şükrü Genç, Terör Soruşturması Kapsamında Teslim Oldu - Son Dakika

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