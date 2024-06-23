Sarıyer Maslak'ta Tehlikeli Motosikletli Grup

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Sarıyer Maslak'ta motosikletli grup, tek tekerlek üzerinde giderek trafiği tehlikeye düşürdü. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan grubun tehlikeli yolculuğu kameralara yansıdı.

Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde seyreden motosikletli bir grup, trafikte giden araçların arasında tek tekerlek üstünde gitti. Hem kendi hem de sürücülerin canını hiçe sayan atan motosikletliler, trafiği dakikalarca tehlikeye düşürdü. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. - İSTANBUL