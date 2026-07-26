Sivas’ta odun yığınlarının arasına giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Sivas’ta odun yığınlarının arasına giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi

Sivas’ta odun yığınlarının arasına giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son günlerde artan yılan ihbarları üzerine itfaiye ekipleri, yerleşim alanlarına giren yılanları yakalayarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor. Vatandaşlara yılan gördüklerinde müdahale etmemeleri ve 112'yi aramaları uyarısı yapıldı.

Sivas'ın Şarkışla ilçesinde son günlerde artan yılan ihbarları üzerine harekete geçen itfaiye ekipleri, yerleşim alanlarına giren yılanları yakalayarak doğal yaşam alanlarına bırakıyor.

Edinilen bilgilere göre, Şarkışla ilçesine bağlı Gürçayır beldesi Yeni Mahalle'de R.Ö.'ye ait evin bahçesinde bulunan odun yığınlarının arasına yılan girdi. Yılanı fark eden ev sahibi, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Şarkışla Belediyesi İtfaiye ekipleri, özel yakalama aparatı kullanarak yılanı kontrollü bir şekilde bulunduğu yerden çıkardı. Gerekli güvenlik önlemlerinin alınmasının ardından yakalanan yılan, yerleşim alanlarından uzak bir bölgede doğal yaşam alanına bırakıldı. İlçe genelinde son günlerde farklı noktalardan gelen yılan ihbarlarına müdahale eden itfaiye ekipleri, vatandaşların yılan gördüklerinde hayvanlara müdahale etmemeleri ve 112 Acil Çağrı Merkezi ya da itfaiye ekiplerine haber vermeleri gerektiğini belirtti. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte yaz aylarında yılanların daha sık görülebileceği ifade edildi.

Kaynak: İHA

Şarkışla, 3. Sayfa, İtfaiye, Çevre, Yaşam, Sivas, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sivas’ta odun yığınlarının arasına giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım Trump: Üç kez kazandım, yeniden başkanlığa aday olacağım
21 yıl sonra bir ilk Meteoroloji uyardı, afete dönebilir 21 yıl sonra bir ilk! Meteoroloji uyardı, afete dönebilir
İstanbul’da yolcu otobüsü otomobile çarptı 2’si ağır 30 yaralı İstanbul'da yolcu otobüsü otomobile çarptı! 2'si ağır 30 yaralı
Arda Güler’e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler Arda Güler'e büyük ihanet: Saf dışı bırakmak istediler
Ankara felç oldu Yol çöktü, araç çukura düştü Ankara felç oldu! Yol çöktü, araç çukura düştü
Hadise de Sedat Peker’e özendi Hadise de Sedat Peker'e özendi

17:16
Gurur dolu anlar İstiklal Marşı’nı gözyaşları içinde okudu
Gurur dolu anlar! İstiklal Marşı'nı gözyaşları içinde okudu
16:52
Filenin Sultanları’nın mutluluk gözyaşları
Filenin Sultanları'nın mutluluk gözyaşları
16:41
CHP’deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
CHP'deki bölünme devam ediyor: Belediye başkanı istifa etti
16:37
Tarih yeniden yazıldı Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
Tarih yeniden yazıldı! Filenin Sultanları, Milletler Ligi şampiyonu
16:13
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum’da misafirhaneye yerleşti
Ünlü oyuncu Tarık Pabuççuoğlu Bodrum'da misafirhaneye yerleşti
14:36
Prensese bak sen Fotoğraf İspanya’yı ayağa kaldırdı
Prensese bak sen! Fotoğraf İspanya'yı ayağa kaldırdı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2026 17:51:27. #7.13#
SON DAKİKA: Sivas’ta odun yığınlarının arasına giren yılan itfaiye ekiplerini harekete geçirdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.