Tekirdağ'ın Şarköy ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, su kanalının kenarında asılı kaldı, 1 kişi yaralandı.
Kaza, Şarköy ilçesi İstiklal Mahallesi kanal boyunda meydana geldi. M.A.K. (75) idaresindeki 16 AAT 16 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu su kanalına düşmek üzereyken kenarda asılı kaldı. Araçta bulunan T.Ç. isimli yolcu yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine trafik, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Asılı kalan araçtan çıkarılan yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. T.Ç.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Şarköy'de Otomobil Su Kanalında Asılı Kaldı - Son Dakika
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