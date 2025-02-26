Şarköy\'de Ramazan Hazırlıkları Toplantısı

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Tekirdağ'ın Şarköy İlçe Müftülüğü, Şubat ayı mutat personel toplantısını Kebir Camii'nde İlçe Müftüsü Ramazan Tekin başkanlığında gerçekleştirdi.

Toplantıda, yaklaşan Ramazan ayına yönelik hazırlıklar, yardım ve zekat faaliyetleri ile vaaz ve irşat hizmetleri ele alındı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından 2025 yılı Ramazan teması "İyilik Ayı Ramazan" olarak belirlenirken, bu kapsamda yapılacak faaliyetler görüşüldü.

Ayrıca, Bulgur Mahallesi Camii İmam Hatibi Ahmet Mayik ve Uçmakdere Mahallesi Camii İmam Hatibi Ali Ekrem Özan, İmam Hatiplik Mesleki Eğitimi programını başarıyla tamamlayarak Diyanet Akademisi Diploması almaya hak kazandı. Diplomaları İlçe Müftüsü Ramazan Tekin tarafından takdim edildi. - TEKİRDAĞ