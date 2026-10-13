Şasi numarasını hacizli araçlara kopyalayan şebekede 17 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Şasi numarasını hacizli araçlara kopyalayan şebekede 17 şüpheli gözaltına alındı

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İstanbul merkezli 4 ilde, hasarlı araçların şasi numaralarını hacizli araçlara kopyalayan şebekeye operasyon düzenlendi. Operasyonda 61 olaya karışan 17 şüpheli gözaltına alındı, şebekenin yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptığı belirlendi.

İstanbul merkezli 4 ilde, ağır hasarlı araçların şasi ve motor numaralarını hacizli veya yakalamalı araçlara kopyalayarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şebekeye yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucunda 17 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin 61 ayrı olaya karıştıkları, yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi. Öte yandan şüphelilerin çaldıkları araçların fotoğraflarını evlerinin duvarına yapıştırdıkları görüldü.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve nitelikli dolandırıcılık suçlarına yönelik çalışma başlattı. Yapılan incelemelerde şüphelilerin, kaza, yangın ve doğal afetler nedeniyle ağır hasar alarak kullanılamaz hale gelen araçların şasi ve motor numaralarını, yurt dışından veya piyasadan temin ettikleri hacizli ya da yakalamalı araçlara uyarlayarak "change" işlemi yaptıkları belirlendi. Şüphelilerin bu araçları üçüncü kişilere satarak dolandırıcılık yaptıkları tespit edildi.

4 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi

Yürütülen çalışmaların ardından 13 Ekim 2026 tarihinde İstanbul merkezli olmak üzere Çanakkale, Ordu ve Samsun'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda, başta suç işlemek amacıyla örgüt kurma ve üye olma, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, 5607 sayılı Kanun'a muhalefet ve suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçları olmak üzere 61 ayrı olaya karıştıkları belirlenen 17 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, şüphelilerin yaklaşık 120 milyon liralık vurgun yaptıkları tespit edildi.

Çaldıkları aracın resmini duvara yapıştırmış

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 pompalı tüfek ve 50 fişek ele geçirildi. Öte yandan şüphelilerden bazıları çaldıkları aracın resimlerini evlerinin duvarına yapıştıkları görüldü. Gözaltına alınan 17 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: İHA
DolandırıcılıkOperasyonİstanbulOtomobil3. SayfaSuçSon Dakika

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