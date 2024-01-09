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Şaşmaz Oto Sanayi'sinde çıkan yangında kundaklama şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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Şaşmaz Oto Sanayi'sinde çıkan yangında kundaklama şüphelisi gözaltına alındı

Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi'sinde gece saatlerinde çıkan yangında kundaklama şüphesiyle bir kişi gözaltına alındı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken, tamirhanede bulunan 10'a yakın araç kullanılamaz hale geldi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şaşmaz Oto Sanayi\'sinde çıkan yangında kundaklama şüphelisi gözaltına alındı
09.01.2024 - 12:39,  Güncelleme: 12:40
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Şaşmaz Oto Sanayi Sitesi'ndeki bir otomobil servisinde, gece saatlerinde çıkan yangında kundaklama iddiasıyla bir şüpheli gözaltına alındı.

Ankara'da Şaşmaz Oto Sanayi'sinde gece saatlerinde yangın çıktı. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle, yangın kısa bir sürede kontrol altına alındı. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, tamirhanede bulunan 10'a yakın araç ise kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan polis ekipleri tarafından yangın hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan soruşturma çerçevesinde kundaklama şüphesiyle bir kişinin gözaltına alındığı öğrenildi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Şaşmaz Oto Sanayi'sinde çıkan yangında kundaklama şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şaşmaz Oto Sanayi'sinde çıkan yangında kundaklama şüphelisi gözaltına alındı - Son Dakika
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