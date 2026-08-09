Sason'da Araç Kazası: Yaralı Yok
Batman'ın Sason ilçesinde çarpışan araçlardan biri çukura düştü, sürücüler yara almadı.
Batman'ın Sason ilçesinde kafa kafaya çarpışan araçlardan biri çukura düşerken, kazada yaralanan olmadı.
Edinilen bilgilere göre, ilçe girişinde H.Ş'nin idaresindeki hafif ticari araç, karşı yönden gelen M.B. yönetimindeki otomobille kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle hafif ticari araç, yol kenarındaki çukura düştü. Sürücüler kazayı yara almadan atlatırken, araçlarda maddi hasar oluştu.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA
Son Dakika › 3. Sayfa › Sason'da Araç Kazası: Yaralı Yok - Son Dakika
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