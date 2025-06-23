Sason'da Mereto Dağı'ndaki kilisenin restorasyonu için keşfe çıkan ekibin aracı şarampole yuvarlandı: 3 ölü
BATMAN - Batman'ın Sason ilçesinde Mereto Dağı'ndaki kilisenin restorasyonu için keşfe çıkan ekibin aracı şarampole yuvarlandı. Bilirkişilerin olduğu araçtan ilk belirlemelere göre 3 kişi kaybetti.
Son Dakika › 3.Sayfa › Sason'da Keşif Aracı Şarampole Yuvarlandı: 3 Ölü - Son Dakika
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