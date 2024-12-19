Sason'da Uçurumdan Düşen Otomobil: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika
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Sason'da Uçurumdan Düşen Otomobil: 1 Ölü, 6 Yaralı

Sason\'da Uçurumdan Düşen Otomobil: 1 Ölü, 6 Yaralı

Batman'ın Sason ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 6 yaralı.

19.12.2024 11:43
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Batman'ın Sason ilçesinde otomobilin uçuruma yuvarlanması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza Sason ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde meydana geldi. Gürgenli yol ayrımında Latif Şahin idaresindeki 34 DBA 431 plakalı Mitsubishi marka otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu uçuruma yuvarlandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve güvenlik korucuları sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk incelemede Gülsüm Kaplan'ın hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralanan 6 kişi Sason Devlet Hastanesi ve Batman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - BATMAN

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Sason'da Uçurumdan Düşen Otomobil: 1 Ölü, 6 Yaralı - Son Dakika

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