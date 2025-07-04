Savaştepe\'de Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

Balıkesir'in Savaştepe ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan orman yangını ekiplerin karadan ve havadan yaptığı çalışma sonrası kontrol altına alındı.

Savaştepe ilçesine bağlı Akpınar Mahallesi'nde ormanlık alanda yangın çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Bölgeye sevk edilen orman ekiplerin yangına havadan ve karadan müdahalesi ile kontrol altına alındı. Ekiplerin yanan alanda soğutma çalışmaları devam ediyor. - BALIKESİR