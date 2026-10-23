Savcı, Mücahit Birinci'ye 2 milyon dolarlık vaat iddiasıyla 6 ay-2 yıl hapis istedi - Son Dakika
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Savcı, Mücahit Birinci'ye 2 milyon dolarlık vaat iddiasıyla 6 ay-2 yıl hapis istedi

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Avukat Mücahit Birinci'nin, Murat Kapki'ye 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılacağı vaadi iddiasıyla 'görevi kötüye kullanma'dan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı 6 aydan 2 yıla kadar hapis istedi, mahkeme duruşmayı erteledi.

Avukat Mücahit Birinci'nin, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan Murat Kapki'ye 2 milyon dolar karşılığında serbest bırakılacağına dair vaatte bulunduğu iddiasıyla "görevi kötüye kullanma" suçundan yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Cumhuriyet savcısı, Birinci'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar cezalandırılmasını talep etti.

Avukat Mücahit Birinci'nin, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan iş adamı Murat Kapki'ye 2 milyon dolar ücret karşılığında serbest bırakılacağına dair vaatte bulunduğu iddiasıyla yargılanmasına devam edildi. İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuksuz sanık Mücahit Birinci ile İBB davası kapsamında tutuklu olarak yargılanan bu dosyanın ise müştekisi olan Murat Kapki hazır bulundu. Duruşmada beyanda bulunan Kapki, Birinci hakkındaki şikayetinin devam ettiğini söyledi. Kapki, Birinci'nin cezaevindeyken kendisini ziyaret ettiğini, önüne koyduğu metni imzalaması ve metindeki iddiaları ifade olarak anlatması halinde tahliye edilebileceğini söylediğini, bu iş karşılığında kendisinden 2 milyon dolar istendiğini iddia etti. Birinci'nin ısrarlı olduğunu öne süren Kapki, "Ben zaten bu ifadeyi verecek olsam sana neden 2 milyon dolar vereyim?" dediğini duruşmada anlattı.

Kapki, Birinci'nin avukatlık mesleğini yürütmek amacıyla değil, önüne koyduğu metni imzalatmak ve karşılığında para almak amacıyla hareket ettiğini düşündüğünü belirterek şikayetçi olduğunu duruşmada aktardı. Kapki, beyanı sırasında Birinci'ye, "Ben burada en ufak yalan konuşuyorsam üç evladım var, ölüsünü öpeyim" dedi. Birinci ise bunun üzerine, "Allah evlatlarını sana bağışlasın, öyle deme" yanıtını verdi. Kapki, Birinci'ye yönelik "Biraz şerefi, namusu varsa o da doğruları anlatır" ifadesini de kullandı.

Mücahit Birinci ise avukatlık faaliyeti kapsamında yaptığı işlemlerin suç olarak değerlendirilmesine karşı çıkarak, avukatın dosya veya belgeler üzerinden müvekkiliyle görüşmesinin ve vekaletname kapsamında cezaevi ziyareti gerçekleştirmesinin suç sayılamayacağını söyledi.

Duruşmada mütalaasını açıklayan cumhuriyet savcısı Birinci'nin üzerine atılı "görevi kötüye kullanma" suçundan cezalandırılmasını talep etti. Birinci ise mütalaaya karşı, "Suçsuzum, beraatimi talep ediyorum" dedi. Mahkeme, tarafların mütalaaya karşı beyanda bulunması için süre vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede Mücahit Birinci'nin, Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü dosyası kapsamında tutuklu bulunan iş insanı Murat Kapki ile cezaevinde yaptığı görüşmede, Kapki'ye 2 milyon dolar ücret karşılığında serbest bırakılacağına dair garanti verdiği belirtilmişti. İddianamede, söz konusu eylemin avukatlık görevinin gereklerine aykırı olduğu aktarılmıştı. Birinci'nin "görevi kötüye kullanma" suçundan 6 aydan 2 yıla kadar hapisle cezalandırılması istenmişti.

Kaynak: İHA
Mücahit Birinciİstanbul3. SayfaMahkemeGüncelSuçSon Dakika

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