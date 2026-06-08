İmamoğlu davasında 46. duruşma: Sanıklar savunma yaptı

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasında ilk duruşmanın 46. oturumunda, tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in arkadaşı Serkan Öztürk savunma yaptı. Duruşmada cumhuriyet savcısının "Murat Kapki'nin 19 Mart'ta yapılan operasyon hakkında bilgi aldığını, bütün piyasaların konuştuğunu biliyorum demişsiniz. Bu husus nasıl konuşuluyordu? Operasyon yapılacağından haberiniz var mıydı?" şeklindeki sorusu üzerine sanık Serkan Öztürk, "Benim yoktu. Piyasadan duyduğum haberler. Ben duydum dedim sadece" dedi.

'Ekrem İmamoğlu Çıkar Amaçlı Suç Örgütü' davasının ilk duruşmasının 46. oturumu, İstanbul 40. Ağır Ceza Mahkemesi'nce Marmara Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesi'nde bulunan duruşma salonunda görülmeye devam edildi. Duruşmada tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney'in arkadaşı Serkan Öztürk savunma yaptı. Tutuklu Serkan Öztürk hakkında iddianamede ifadesine yer verilen sanık Murat Kapki, "Beyoğlu Belediye Başkanı olan İnan Güney daha önce Beşiktaş Belediyesi'nin iştirak şirketi olan Beltaş'ın genel müdürüydü. Her ne kadar belediye başkanı olsa da Beşiktaş Belediyesi'nde ve Beltaş'ta halen fiiliyatta yetkili ve söz sahibidir. Reklam alanları ile ilgili işleri organize etmektedir. Serkan Öztürk, İnan Güney'in çok yakın arkadaşıdır ve aynı zamanda kasasıdır. Bu reklam alanlarını Serkan aracılığıyla diğer şirketlere vermektedir" ifadelerini kullanmıştı.

"Şirketin tanıtımı için belediyelerin yetkilileriyle randevu alınması işinde etkin olmuşumdur"

Sanık Öztürk savunmasında, "2021 yılında Rauf Cem Istranca'yla bir açık hava reklam şirketi kurduk 3K isminde. 3K firması yeni kurulduğunda şirketin tanıtımı için ilgili belediyelerin yetkilileriyle randevu alınması işinde etkin olmuşumdur. Hem siyasi yaşamımdan dolayı, özellikle Cumhuriyet Halk Partili belediyelerdeki tanıdığım insanlardan randevu alıp şirketin tanıtımını yapmak, şirkette özellikle Cem Istranca'nın açık hava reklam piyasasında bilinen çok tecrübeli birisi olduğunu anlatmak için birkaç randevu trafiğinin içinde ben olmuşumdur. 3K firması ile ilgili hiçbir ihaleye gitmemişimdir, ihale şartnamesi almamışımdır. Şirketin belediyeden aldığı hizmetlerle ilgili faturalaşma sürecinde hiçbir yetkili ile görüşmemişimdir. Hiçbir yetkim de yoktur. Bankadan bir yetki yazısıyla bir para çekmişliğim dahi yoktur" dedi.

"İnan Güney benim arkadaşım"

Murat Kapki'nin iddianamede yer alan ifadesi hakkında konuşan sanık Öztürk, "Hakkımda üç tane iddianameye yansımış beyan görüyorum. Bu beyanlardan birisi Murat Kapki'ye ait. Kendisi savunmasında beni tanımadığını, benimle ilgili bu iddiasını savcılığın yönlendirmesiyle söylediğini, beyanını da geri çektiğini söyledi. İnan Güney köklerde akraba olduğumuz biri. Ailelerimiz tanışır. Aynı partide siyaset yaptığım, tanıdığım birisidir. İnan Güney benim arkadaşım. Allah korumuş ki para trafiğimiz olmamış, borç istememişiz. Kasa olmuşuz ama kasanın kendine faydası yok" ifadelerini kullandı.

"İBB'den ve İnan Bey'den randevu aldım"

Cumhuriyet savcısı tarafından sanığa "İfadenizde Murat Kapki'nin 19 Mart'ta yapılan operasyon hakkında bilgi aldığını, bütün piyasaların konuştuğunu biliyorum demişsiniz. Bu husus nasıl konuşuluyordu? Operasyon yapılacağından haberiniz var mıydı?" sorusu soruldu. Sanık Öztürk, "Benim yoktu" yanıtını verdi. Savcının "Murat Kapki hakkında böyle bir beyanda bulunmuşsunuz" sözleri üzerine sanık Serkan Öztürk, "Piyasadan duyduğum haberler. Ben duydum dedim sadece" şeklinde cevap verdi.

Savcının "3K isimli şirkette 3 yıldır çalıştığınızı fakat operasyon tarihi olan 19 Mart'tan bir hafta önce sigorta girişinizin yapıldığı belirtilmiş. 3 yıl sonra niçin 19 Mart'tan bir hafta önce sigorta girişi oldu?" sorusuna sanık Öztürk, "Ben çok uzun yıllardır SSK'da olamıyorum. Çünkü olduğum zaman geçmişten gelen iflastan dolayı hacizler geliyor. Kendimi finans açısından korumak için. 2-3 hafta önce falandı, artık bazı şeyleri halledebilmiştim. Sigorta denk geldi yani" şeklinde cevap verdi.

Ardından cumhuriyet savcısı sanığa, "Belediye ile olan görüşmelere siz mi gidiyordunuz?" sorusunu sordu. Sanık Serkan Öztürk, "Birkaç kere gittim. Az önce savunma yaparken söyledim. Birkaç kere ben randevu aldım" yanıtını verdi. Savcının "Hangi belediyelerden?" sorusuna ise sanık Öztürk, "İBB'den randevu aldım ve doğal olarak İnan Bey'den. İnan Bey o zaman Beltaş'daydı" şeklinde cevap verdi.

Serkan Öztürk'ün savunmasının ardından duruşmaya öğle arası verildi. Aranın ardından tutuklu sanık Kahraman Yeşilyurt'un savunmasına geçildi. Yeşilyurt hakkında iddianamede yapılan değerlendirmede reklam firmaları sahibi olduğu, Kültür A.Ş. ve Medya A.Ş. üzerinden açılan ihalelere katılarak usulsüz yöntemler ile düzenlenen birçok ihaleyi kazandığı veya başkaca şahısların kazanmasını sağladığı belirtilmişti. Yeşilyurt'un haksız gelirin sahte fatura yöntemiyle nakde çevrilip örgüte fon sağlanması eylemlerinde rol aldığı, bu yöntemle hem kendisine hem de suç örgütüne menfaat sağladığı aktarılmıştı.

"Vergi Dairesi incelemesine hazırım"

Yeşilyurt, iddianamedeki suçlamalara karşı savunmasında, "CHP'li belediye başkanlarının olduğu belediyelere hizmet verdim, CHP'li değilim, üye olmadım. AK Partili belediye başkanlarının olduğu belediyelere de hizmet verdim, AK Partili de değilim, üye de olmadım. Yaptığım işlerde aldığım ihale bedeli haricinde herhangi bir ödeme almadım. Kesinlikle zarara sebebiyet vermedim. Hiçbir kurum, kuruluşu dolandırmadım. Kestiğim faturaların hepsi gerçek. Vergi Dairesi incelemesine hazırım. Bana ne kadar iş yapmam tebliğ edildiyse onu yaptım ve hak edişimi aldım" dedi.

"Murat Ongun'u tanımıyorum"

Kahraman Yeşilyurt savunmasının devamında, "Murat Ongun'un kasası olduğumu duyduklarını söylemişler. Murat Ongun'u tanımıyorum. Ben Murat Ongun'la burada tanıştım. Kasası olduğu, iddianameye göre ona bağlı olduğu, onun adına iş yaptığı iddia edilen kişiyle bir tane telefon görüşmem olmaması başlı başına bu iddianın gerçek olmadığını ortaya koymaktadır. Kendisiyle kahve dahi içmedim. Hiçbir yerde baş başa gelmedik" şeklinde konuştu.

Duruşma, sanık Yeşilyurt'un avukatının savunmasının ardından yarına ertelendi. - İSTANBUL