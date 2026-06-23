Şavşat'ta Kayıp Baba-Oğul İçin Aramalar 9. Gününde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Şavşat'ta Kayıp Baba-Oğul İçin Aramalar 9. Gününde

Şavşat\'ta Kayıp Baba-Oğul İçin Aramalar 9. Gününde
23.06.2026 12:01
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Artvin'in Şavşat ilçesinde kamyon kazası sonrası kaybolan baba ve oğlu için arama çalışmaları sürüyor.

Artvin'in Şavşat ilçesinde dereye devrilen kamyonda kaybolan baba ve oğlu bulmak için yürütülen arama çalışmaları 9. gününde de devam ediyor. 90 kişilik ekip, Şavşat Deresi ile Deriner Baraj Gölü arasında kalan hatta karadan, havadan ve su altında arama yapıyor.

Artvin-Ardahan kara yolunun 46'ncı kilometresindeki Çifte Hanlar mevkiinde, Mecit Kaya'nın (45) kullandığı 08 DC 603 plakalı kamyonun 15 Haziran'da Şavşat Deresi'ne devrilmesinin ardından kaybolan sürücü ile babası Selahaddin Kaya'yı (68) bulmak için başlatılan çalışmalar devam ediyor.

AFAD koordinasyonunda yürütülen çalışmalara Artvin, Ardahan, Erzurum ve Trabzon'dan gelen AFAD ekipleri, Trabzon Jandarma Arama Kurtarma (JAK), Artvin İl Jandarma Komutanlığı, Şavşat Jandarma Komando Birliği ve Hopa Deniz Polisi ekiplerinden oluşan toplam 90 personel katılıyor.

Trabzon JAK ekipleri, dere yatağında suya girerek kaya dipleri ve ağaç köklerinin bulunduğu alanlarda sondaj çubuklarıyla detaylı tarama gerçekleştiriyor. Hopa Deniz Polisi ekipleri ise Şavşat Deresi'nin Deriner Baraj Gölü'ne ulaştığı bölgede botlarla su yüzeyinde, dalgıçlarla da su altında arama çalışmalarını sürdürüyor.

AFAD ve diğer ekipler de yaklaşık 15 kilometrelik güzergahta kıyı taraması yaparken, dron ve dürbün desteğiyle dere çevresindeki alanları kontrol ediyor.

Kayıp baba ve oğula ulaşılması için bölgede yürütülen arama çalışmaları aralıksız devam ediyor. - ARTVİN

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güvenlik, Şavşat, Artvin, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şavşat'ta Kayıp Baba-Oğul İçin Aramalar 9. Gününde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Milyonlarca sürücüye kritik uyarı Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir Milyonlarca sürücüye kritik uyarı! Ehliyetinize hemen bakın, iptal olabilir
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı
Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti’ye geçti Haymana Belediye Başkanı Levent Koç, AK Parti'ye geçti
Fenerbahçe’de iki ayrılık birden Livakovic ve İrfan Can yolcu Fenerbahçe'de iki ayrılık birden! Livakovic ve İrfan Can yolcu
Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü Piknikte tartıştığı eşini bıçaklayarak öldürdü
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş’tan “İmamoğlu’nun güdümündeki partide yer almam“ resti Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan "İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam" resti

11:16
Bahçeli’yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
Bahçeli'yi küplere bindiren rapor: Herkes ayağını denk alacak, haddini bilecek
11:06
İşin altından para çıktı Milli Takım’da Hacıosmanoğlu’nu koltuğundan edecek skandal
İşin altından para çıktı! Milli Takım'da Hacıosmanoğlu'nu koltuğundan edecek skandal
11:05
Kılıçdaroğlu mu Özel mi 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
Kılıçdaroğlu mu Özel mi? 26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
11:02
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
İstanbul merkezli 9 ilde akaryakıt operasyonu! 6 şirkete el konuldu, 10 şirkete kayyum atandı
10:56
Olay iddia: Güllü’nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
Olay iddia: Güllü'nün kızı Tuğyan ile Ümitcan Uygun mektuplaşıyor
10:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan son dönemin en sert talimatı Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan son dönemin en sert talimatı! Parti, meclis ve kabineye net çizgiler çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.06.2026 12:03:14. #7.12#
SON DAKİKA: Şavşat'ta Kayıp Baba-Oğul İçin Aramalar 9. Gününde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.