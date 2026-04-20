Şavşat\'ta Kaza: 2 Yaralı

Artvin'in Şavşat ilçesi Sahara Geçidi'nde sis ve hatalı sollama sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı. Kaza anı araç kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, Artvin-Ardahan Devlet Karayolu üzerinde seyir halinde bulunan hafif ticari araç sürücüsü K.A., görüş mesafesinin düştüğü bölgede sollama yapmak istedi. Araç, bu sırada karşı yönden gelen O.Y.'nin kullandığı tırla çarpıştı. Kazada hafif ticari araç sürücüsü K.A. ile araçta yolcu olarak bulunan Y.B. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine jandarma, 112 Acil Sağlık ekipleri, AFAD, Şavşat Arama Kurtarma ekipleri ile itfaiye sevk edildi. Kazada araç içinde sıkışan yaralılar, AFAD ekiplerinin çalışmasıyla bulundukları yerden çıkarıldı. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, Ardahan Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

Kaza anı araç kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde sis nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda hafif ticari aracın hatalı sollama yaparak karşı şeride geçtiği ve ardından çarpışmanın meydana geldiği anlar yer aldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - ARTVİN