Sayan Kaya çifti ve eski SPK Başkanı Gönül soruşturmada şüpheli olarak ifade verdi

Sayan Kaya çifti ve eski SPK Başkanı Gönül soruşturmada şüpheli olarak ifade verdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi. Üç isim, adliyedeki ifade işlemleri için hazır bulundu.
Fatma Betül Sayan Kaya, eşi İlyas Kaya ve eski Sermaye Piyasası Kurulu (SPK) Başkanı İbrahim Ömer Gönül, sermaye piyasası işlemlerine yönelik yürütülen soruşturma kapsamında "şüpheli" sıfatıyla ifade vermek üzere İstanbul Adliyesine geldi.
Kaynak: İHA
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