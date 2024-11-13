Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi - Son Dakika
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Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi

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Dolandırıcılıkla suçlanan Seçil Erzan, duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup gönderdi ve tahliyesini talep etti. Erzan, mektubunda kimseyi dolandırmadığını, darp ve eziyet gördüğünü belirtti. Ayrıca, Arda Turan'ı ve Fatih Terim'in damadı Volkan Bahçekapılı'yı suçladı. Erzan, Denizbank'ın kendisini haksız şekilde tutuklattığını iddia etti ve bankanın kendi ihmalini ortadan kaldırmak için kendisini tutuklattığını öne sürdü.

13.11.2024 21:42  Güncelleme: 22:06
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Futbolcular ve iş insanlarını yaklaşık 26 milyon dolar dolandırmakla suçlanan Denizbank'ın eski Şube Müdürü Seçil Erzan, yarın yeniden hakim karşısına çıkıyor. Erzan, duruşma öncesinde mahkeme başkanına el yazısıyla bir mektup gönderdi.

TAHLİYESİNİ İSTEDİ

Gazeteci Emrullah Erdinç'in sosyal medya hesabından aktardığı bilgilere göre, Erzan'ın mektubu duruşma zaptına da girdi. 27 sayfalık mektupta Erzan; kimseyi kandırmadığını, darp ve eziyet gördüğünü, kendisinden zorla faizin faizinin alındığını, gelinen durumda kendisinden şikayetçi olan herkesin haksız zenginleştiğini ama kendisinin hiçbir şeyi kalmadığını söyleyerek tahliyesini istedi.

"ARDA TURAN NAKİT İÇİN TELAŞA GİRDİ"

Seçil Erzan'ın mektubunda yer alan Arda Turan ve Volkan Bahçekapılı'ya ilişkin ifadeler ise dikkat çekti.

Erzan, mektubunda Arda Turan için şu ifadeleri kullandı: "Yıllarca mevduat için çok sık aradığımı, ama kendisinin faiz almadığını herkesin bildiğini söyledi. Yıllar sonra birden bire benimle çalışmaya karar vermesi, gayrimenkullerini satarak, arkadaşlarından borç alarak nakit yaratma telaşına girmesi, yüksek faiz beklentisinin ispatıdır"

Erzan, Fatih Terim'in damadı olan Volkan Bahçekapılı hakkında ise "6 günde 400 bin dolarlık faizini alamadığı için günlük 100 bin dolar da faiz talep ederek, 'şahsi borcum ödenecektir' yazısı almıştır." dedi.

"DENİZBANK KENDİ İHMALİNİ ORTADAN KALDIRMAK İÇİN BENİ TUTUKLATTI"

Erzan, Denizbank'ın kendisini haksız şekilde tutuklattığını öne sürerek, "Denizbank kendi ihmalini ortadan kaldırmak için; 'onlar tefeci, Seçil de dolandırıcı olsun biz kusursuzuz' amacı ile beni tutuklatmıştır" iddiasında bulundu.

Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi
Seçil Erzan\'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan\'ı suçladı, tahliyesini istedi

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Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan'dan duruşma öncesi mahkeme başkanına mektup: Arda Turan'ı suçladı, tahliyesini istedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Sudem melis:
    Haklısın Seçilciğim futbolcular para göz olur doymazlar Senide kullandılar.. 41 4 Yanıtla
  • Mustafa Kirisci:
    Seçil özcan'ı bıraksınlar zorla mı aldı onlardan parayı kendini rızasıyla verdiler aç gözlü olursan sonucuna katlanırsın 40 2 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    adli kontrolle serbest seçil hanım onun suçu yok ona parayı verenler suçlu temah hırsı 34 1 Yanıtla
  • Sabri İnce:
    Polat'lar dan farkın . Sen içeridesin onlar dışarıda . 30 2 Yanıtla
  • Cemilrepost Demiroğlu:
    Yazık kadına asıl suçlular dışarıda itibar görüyor 12 0 Yanıtla
  • Yusuf Fofana:
    Asıl suçlular dışarda adalet aranıyor 0 0 Yanıtla
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