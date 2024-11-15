Seçil Erzan'ın Tutukluluğu Devam Edecek

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Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar: Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

2 müşteki sanık hakkında sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin rapor alınacak

İSTANBUL - Yüksek karlı özel fon vaadiyle aralarında Fatih Terim, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın yargılandığı davada ara karar açıklandı. Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmeden mahkeme, dosyadaki 2 müşteki sanık hakkında sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Araştırma Şube Müdürlüğü'nden araştırma yapılmasına karar verdi.

Yüksek karlı güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolculardan Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 30'dan fazla kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen banka şube müdürü Seçil Erzan'ın yargılanmasına devam edildi. İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada tutuklu sanık Seçil Erzan, önceki celse tahliye olan tutuksuz sanık Ali Yörük'ünde bulunduğu bir kısım tutuksuz sanık ve tarafların avukatları hazır bulundu.

"Atilla Baltaş bana, 'bu gece benimle birlikte kaçmazsan seni tutuklatacağım' dedi"

Duruşmada savunma yapan Seçil Erzan, "Atilla Baltaş bana, 'bu gece benimle birlikte kaçmazsan seni tutuklatacağım' dedi. Beni uçakla Sedat isimli bir kişinin yanına götürdüler kaçmam için ama gitmedim. Kendisine yalvardım, bana yardım etmesi için. Fernando Muslera ve Selçuk İnan gibi mağdurlardan değil ama başka türlü diğer mağdurlardan çektiğim işkenceleri, mahkemede anlatmaya çalışıyorum. Herkes, herşeyin farkında. Bu işkence olayına ilişkin de şikayetçi olacağım" dedi.

"Parayı nereden nasıl şekilde ödediğimi sorgulamadılar"

Erzan, müştekilere para ödediğinde nereden ödendiğini sorgulanmadığını söyleyerek, "Ben müştekilere paraları ödediğimde, nereden nasıl şekilde ödediğimi sorgulamadılar. Para geldiği müddetçe ne kadar faiz alacaklarını sordular. Ödeme konusunda zorlanınca fon adını kullanarak süreçte bir sıkıntı olduğunu belirttim. Ben yanıltıcı veya hatalı beyanda bulunmadım. Benim ödeme yapmak için oyaladığım kişiler olmuştur ancak ben kimseye eksik para ödemedim" diye konuştu.

"Futbolcular ve diğer ünlü isimler olduğu için güven duydum"

Beyanda bulunan Müşteki Erkan Karaca, 2019 yılında Seçil Erzan'a finansal görüş alabilmek için bankaya gittiğini belirterek, "Bana, yatırım yapmak istiyorsak bankanın bir gizli fonu olduğunu, fonun yöneticisinin Hakan Ateş olduğunu, fona Fatih Terim ve Muslera gibi bir çok kişinin yatırım yaptığını, bizim de bu fona yatırım yapıp, yüksek karlar elde edebileceğimizi söyledi. 1 milyon 138 bin Doları Seçil Erzan'a 2020 Aralık ayında teslim ettim. Anaparamdan 650 bin dolar alacağım kaldı. Bana bu paraların değerlendiğini ve endişe etmememiz gerektiğini söylüyordu. Tüm parayı bankada kendi elimle verdim, hiçbir belge almadım. Futbolcular ve diğer ünlü isimler olduğu için güven duydum ve belge talep etmedim. Gizli fon olduğu için mobil uygulamayı kullanmadım. Ben başından beri param değerleniyor sanıyordum. Bu yatırımı fon adı altında Florya şubesine yatırdım" dedi.

Bankaya bilirkişi heyeti gönderilmesi talebi

Görüşü sorulan Cumhuriyet Savcısı, banka hakkında 3 kişilik bilirkişi heyeti görevlendirilerek Erzan'ın görevi boyunca faaliyetlerinin incelenmesini ve sanık Erzan'ın tutukluluk halinin devamını talep etti.

"Delillerin ortaya çıkarmak için özgürlüğüme kavuşmak istiyorum"

Duruşmada ara karar için ara verileceği sırada söz alan sanık Erzan, "20 aydır tutukluyum. En başından beri aynı şeyleri söyledim. Benden kayıt dışı para alan insanları hep söyledim. Önceki beyanlarımı tekrar ederim. Delilleri ortaya çıkarmak, özgürlüğüme kavuşmak ve annemin yanına gitmek için tahliyemi talep ediyorum" diye konuştu.

500 bin dolar ve üzeri tutarlara ilişkin dekont örnekleri dosyaya eklenecek

Ara kararını açıklayan mahkeme, müşteki Erkan Karaca'nın suçtan zarar görme ihtimaline karşı, davaya katılma talebinin kabulüne, ayrıca bankaya yazı yazılarak dosya kapsamında bulunan müştekiler tarafından varsa çekilen 500 bin dolar ve üzeri tutarlara ilişkin dekont örneklerinin istenerek dosyaya eklenmesine ve banka tarafından mahkemeye gönderilen maillerin açılarak 2020 - 2023 Nisan ayına kadar dökümünün alınarak bilirkişiye gönderilmesine karar verdi.

Mahkeme, dinlenmeyen tanıklardan Başak Dağhan ve Ahmet Telkeş hakkında Erzan'ın tutuklu olması sebebiyle haklarında zorla getirme kararı çıkarılmasına hükmetti.

2 müşteki sanık hakkında sosyal ve ekonomik durumlarına ilişkin rapor alınacak

Mahkeme, dosya kapsamındaki mağdurların zararlarının giderilip giderilemeyeceğine ilişkin dosyanın açılıp, açılmadığına ilişkin AON sigorta ve Rasürans A.S.'ye yazı yazılmasına, açılmışsa mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Heyet, tutuksuz sanıklar hakkında uygulanan adli kontrol tedbirlerinin de devamına karar verdi. Heyet, dosyada müşteki sanıklar Mojtaba Haghani ve Süleyman Aslan hakkında, sosyal ve ekonomik durum raporu alınması için kolluk birimlerine müzekkere yazılmasına da karar verdi. Heyet, Haghani ve Aslan'ın geçimlerini ne suretle sağladıkları ve işleri ile orantılı mal varlıklarının olup olmadığını, müşteki sanıklar lehine icra takiplerinin bulunup bulunmadığının İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlar Araştırma Şube Müdürlüğü'nden sorulmak suretiyle araştırma yapılmasına ve ayrıntılı olarak mahkemeye bildirilmesine hükmetti.

Tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Heyet, tutuklu sanık Seçil Erzan'ın üzerine atılı suçun vasfı ve mahiyeti, mevcut delil durumu göz önünde bulundurularak tutukluluk halinin devamına hükmederek duruşmayı 31 Ocak 2025 tarihine erteledi.