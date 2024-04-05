Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi
İSTANBUL - Yüksek kar getirili özel fon vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.
Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden tutukluluk incelemesi yapıldı.
Tutukluluk halinin devamına hükmedildi
Dosya üzerinden yapılan incelemede sanıklar Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi.
Öte yandan 8 Mart tarihinde görülen ve yaklaşık 13 saat süren duruşmada mahkeme, Müştekilerden Selçuk İnan'ın ifadesinin alınması için Gaziantep Ağır Ceza Mahkemesi'ne yazı yazılmasına, Fatih Terim'in tanık olarak dinlenmesi talebinin ise daha sonra değerlendirilmesine hükmetmişti.
Mahkeme ayrıca, banka üst düzey çalışanları Sermin Tekin, Tanju Kaya, Cenk İzgi ve Oğuz Atilla ile diğer banka çalışanlarının tanık olarak dinlenmesine ve banka yöneticileri Hakan Ateş ve Mehmet Aydoğdu'nun dinlenmesine ilişkin talebin bu tanıklar dinlendikten sonra değerlendirilmesine karar vermişti. Duruşma ise 24 Mayıs tarihine ertelenmişti.
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