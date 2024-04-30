Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi - Son Dakika
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Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

Banka müdürü Seçil Erzan'ın, Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimleri dolandırdığı iddiasıyla tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına karar verildi. Dosyanın görülmesi ise 24 Mayıs'ta yapılacak.

30.04.2024 23:15
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Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi

İSTANBUL - Yüksek kar getirili Fatih Terim fonu vaadiyle aralarında Arda Turan, Fernando Muslera ve Emre Belözoğlu gibi isimlerin de bulunduğu pek çok kişiyi dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan'ın dosya üzerinden yapılan tutukluluk incelemesinde tutukluluk halinin devamına hükmedildi.

Yüksek kar getirisi bulunan güvenilir bir fon olduğunu ve Fatih Terim gibi isimlerin de bu fona dahil olduğunu söyleyerek aralarında tanınmış futbolcular Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan'ın da bulunduğu 21 kişiyi yaklaşık 25 milyon dolar ile 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı iddia edilen Şube Müdürü Seçil Erzan'ın tutukluluk incelemesi yapıldı.

Tutukluluk devam kararı

Dosya üzerinden yapılan incelemede, davanın tutuklu sanıkları Seçil Erzan ile Ali Yörük'ün ayrı ayrı tutukluluk hallerinin devamına karar verildi. Davanın görülmesine ise 24 Mayıs tarihinde İstanbul 41.Ağır Ceza Mahkemesi'nce devam edilecek.

Kaynak: İHA

Emre Belözoğlu, Seçil Erzan, Fatih Terim, Arda Turan, Muslera, Banka, Hukuk, 3.Sayfa, Spor, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Seçil Erzan'ın tutukluluk halinin devamına hükmedildi - Son Dakika

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