Seçim ofisi önündeki kazada yaralanan sürücüyle ilk ilgilenen başkan adayı doktor oldu - Son Dakika
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Seçim ofisi önündeki kazada yaralanan sürücüyle ilk ilgilenen başkan adayı doktor oldu

Seçim ofisi önündeki kazada yaralanan sürücüyle ilk ilgilenen başkan adayı doktor oldu

Antalya'nın Manavgat ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan motosiklet sürücüsüne ilk müdahaleyi CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Dr. Niyazi Nefi Kara yaptı. Kazanın meydana geldiği yerde bekleyen Dr. Kara, yaralının sağlık ekibi gelene kadar yanında kalarak yardımcı oldu.

01.03.2024 12:15  Güncelleme: 12:20
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Seçim ofisi önündeki kazada yaralanan sürücüyle ilk ilgilenen başkan adayı doktor oldu

ANTALYA - Antalya'nın Manavgat ilçesinde motosikletin kamyonetle çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında motosiklet sürücüsü yaralandı. Yaralı sürücüye ilk müdahaleyi yapan CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Dr. Niyazi Nefi Kara sağlık ekibi gelinceye kadar bekledi.

Kaza; Eski Hisar Mahallesi 9503 sokakta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Atalay Kalkan'ın kullandığı 07 BAL 815 plakalı kamyonet ile Kadir Tüfenkçi'nin kullandığı 07 BDE 867 plakalı motosikletin çarpıştı. Çarpmanın şiddetiyle yola savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken yardımına, kazanın meydana geldiği yerde bulunan seçim ofisindeki CHP Manavgat Belediye Başkan Adayı Dr. Niyazi Nefi Kara koştu. Yerde yatan yaralıyı kontrol eden Dr. Kara, kolu dışında herhangi bir sorunu olmadığını belirterek yerde yatan sürücü ve çevredeki vatandaşlardan sakin olmalarını istedi. Yaralı sürücün başında bekleyen Dr. Kara, 112 sağlık ekiplerinin gelerek yaralıyı hastaneye götürmelerinin ardından seçim ofisine geri döndü.

Kaynak: İHA

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