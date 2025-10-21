Sefaköy'de İki Metrobüs Kazası: 1 Yaralı - Son Dakika
Sefaköy'de İki Metrobüs Kazası: 1 Yaralı

21.10.2025 10:45
Sefaköy'de durakta bekleyen metrobüse, aynı yönde ilerleyen başka bir metrobüs çarptı. Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada 1 kişi hafif yaralandı.

Sefaköy'de iki metrobüs kaza yaptı. Durakta bekleyen metrobüse aynı istikamette ilerleyen başka metrobüs arkadan çarptı. Yenibosna istikametinde meydana gelen kazada 1 yolcu hafif şekilde yaralandı.

YARALI HASTANEYE KALDIRILDI

İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılırken metrobüs güzergahında yoğunluk yaşanıyor. Ekiplerin çalışması sürüyor.

Kaynak: DHA

Bahçeli tarihi çağrısını yineleyip plaka verdi: 81 Düzce’den sonra 82 KKTC olmalı
Deplasman dönüşü takım otobüsüne saldırdılar, şoförü taşla öldürdüler
Akfen Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Akın ifadeye çağrıldı
MHP’li İzzet Ulvi Yönter’den bomba Sedat Peker paylaşımı: Efsanemiz okunmaya az kaldı
Ticaret Bakanlığı: 3 ürün grubunun, posta ve hızlı kargoyla Türkiye’ye getirilmesi kısıtlandı
İstanbul’da yasa dışı bahis operasyonu: 15 gözaltı
