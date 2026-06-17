Seferihisar Belediyesi'ne 6 milyon liralık rüşvet operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 6 gözaltı - Son Dakika
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Seferihisar Belediyesi'ne 6 milyon liralık rüşvet operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 6 gözaltı

Seferihisar Belediyesi\'ne 6 milyon liralık rüşvet operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 6 gözaltı
17.06.2026 09:36  Güncelleme: 09:42
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İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve inşaat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak yaklaşık 6 milyon TL rüşvet alındığı iddiasıyla 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.'nin de aralarında bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Seferihisar Belediyesi'ndeki imar ve inşaat işlemlerinde usulsüzlük yapılarak rüşvet alındığı iddiasıyla İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P.'nin de bulunduğu 6 şüpheli gözaltına alındı. Rüşvet miktarının yaklaşık 6 milyon TL olduğu belirlendi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından koordine edilen ve ilgili kolluk kuvvetlerince titizlikle yürütülen 'rüşvet' soruşturması kapsamında yeni bir gelişme yaşandı. Daha önce 18-20 Mayıs 2026 tarihleri arasında Seferihisar Belediyesi ile bağlantılı bazı kişi ve kuruluşlara yönelik gerçekleştirilen ve tutuklamaların yaşandığı operasyonel faaliyetlerin ardından, ekipler soruşturmayı derinleştirdi.

6 milyon TL'lik rüşvet iddiası

Devam eden soruşturma kapsamında, belediyede görevli bazı kişiler ile özel sektör temsilcileri arasında inşaat ve imar süreçlerinde usulsüz menfaat sağlandığına dair yeni delillere ulaşıldı. Yapılan incelemelerde, şüphelilerin söz konusu imar ve inşaat işlemleri karşılığında elden ve banka hesapları aracılığıyla yaklaşık 6 milyon TL tutarında rüşvet alışverişi gerçekleştirdikleri ileri sürüldü.

2 ilde eş zamanlı baskın

Elde edilen deliller doğrultusunda harekete geçen kolluk kuvvetleri, şüphelilerin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla bugün İzmir merkezli 2 ilde eş zamanlı operasyon için düğmeye bastı. Operasyon kapsamında, Seferihisar Belediye Başkan Yardımcısı İ.G.P., inşaat firması yetkilisi S.B. ve R.K.B., kamu görevlisi Ö.A., şirket yetkilisi S.Y. ile R.Ö. gözaltına alındı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal ile suç unsuru taşıyabileceği değerlendirilen çeşitli belge ve verilere incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor. - İZMİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Seferihisar, Operasyon, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Ekonomi, İnşaat, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Seferihisar Belediyesi'ne 6 milyon liralık rüşvet operasyonu: Başkan Yardımcısı dahil 6 gözaltı - Son Dakika

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