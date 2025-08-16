Seferihisar'da 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı - Son Dakika
Seferihisar'da 42 Düzensiz Göçmen Yakalandı

16.08.2025 17:03
İzmir Seferihisar'da lastik botla yasa dışı yurt dışına çıkmaya çalışan 42 düzensiz göçmen yakalandı.

İzmir'in Seferihisar ilçesi açıklarında, yasa dışı yollarla yurt dışına çıkma girişiminde bulunan 6'sı çocuk 42 düzensiz göçmen, lastik botta yakalandı.

14 Ağustos 2025 tarihinde saat 08.30'da görevli Sahil Güvenlik Botu (KB-22) tarafından denizde hareket halinde bir lastik bot tespit edildi. Durdurulan botta yapılan kontrolde, 6'sı çocuk toplam 42 düzensiz göçmen bulundu.

Yakalanan göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi. - İZMİR

Kaynak: İHA

Sizin düşünceleriniz neler ?

15:26
AK Parti’ye mi geçiyor Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
AK Parti'ye mi geçiyor? Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras sessizliğini bozdu
15:33
İstanbul’u fırtına vurdu Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
İstanbul'u fırtına vurdu! Ağaçlar devrildi, Gülhane Parkı kapatıldı
