 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Şehit Mehmet Serinkan'ın ağabeyi yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad etti - Son Dakika
Üye Girişi

Şehit Mehmet Serinkan'ın ağabeyi yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad etti

Dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit düşen Mehmet Serinkan'ın ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın bir gün önce sosyal medya hesabı üzerinden yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad ettiği görüldü. Şehit ağabeyi kardeşinin şehadetinden bir gün önce yaptığı paylaşımda, yaralandığı çatışmada hayatını kaybeden silah arkadaşlarını unutmadığını belirtti.

Şehit Mehmet Serinkan\'ın ağabeyi yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad etti
23.12.2023 - 11:38,
Abone Ol

Dün akşam saatlerinde çıkan çatışmada şehit düşen Mehmet Serinkan'ın 2016 yılında yaralanan ağabeyi Hüseyin Serinkan'ın bir gün önce sosyal medya hesabı üzerinden yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad ettiği görüldü.

Dün akşam saatlerinde bölücü terör örgütü tarafından yapılan saldırı sonucu şehit düşen 6 askerden biri olan Mehmet Serinkan'ın şehadet haberi Denizli'de yaşayan ailesine verildi. Şehidin ağabeyi olan Hüseyin Serinkan'ın da 2016 yılında Fırat Kalkanı operasyonu sırasında Suriye'nin Elbab kentinde yaralanarak gazi olduğu öğrenildi. Şehit ağabeyi kardeşinin şehadetinden bir gün önce sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad ettiği dikkat çekti. Hüseyin Serinkan'ın 21 Aralık'ta yaptığı paylaşımda, "8 yıl oluyor Fırat Kalkanı operasyonu Suriye Elbab'da 20 Aralık'ı 21 Aralık'a bağlayan en soğuk gece ve en bitmeyen gecemiz. 21 Aralık 2016 Elbab şehitlerimizin ruhları şad olsun. Benim vurulduğum gece devrelerim, silah arkadaşlarımı kaybettik. Hala seslerini ve hiçbir şeylerini unutmadım, unutmamda" notu yer aldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Denizli, Aralık, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Mehmet Serinkan'ın ağabeyi yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad etti - Son Dakika


11:47
CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35
Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27
Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:26
Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:23
Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:01
İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45
Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi? Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21
ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı

Son Dakika
11:47 CHP'li Gençlik Kolları Başkan Yardımcısına Silahlı Saldırı! Şüpheliler Kaçarken Aracı Yakıp Silahları Ateşe Verdi
11:35 Yalı Çapkını'nda Seyran'ın İtirafları Sosyal Medyanın Gündemine Oturdu
11:27 Seçim mutabakatının detayları netleşti! AK Parti İstanbul'da 2 ilçeyi MHP'ye bıraktı
11:23 Kulüpler, yabancı sınırında değişiklik istiyor
11:26 Bulgar ve Yunan turistler Edirne'de yılbaşını karşılayacak
11:01 İsrail ordusu Gazze'ye yönelik kara saldırılarını sonlandırmaya hazırlanıyor
10:45 Okan Buruk kara kara düşünüyor! Davinson Sanchez derbide forma giyecek mi?
10:21 ABD Anayasa Mahkemesi'nin ilk kadın üyesi Sandra Day O'Connor için düzenlenen cenaze töreninde kadın subay yere yığıldı
10:06 Sihirli Annem'in Tuğçe'si Damla Ersubaşı, uyuşturucu ve kumar batağına düştüğünü itiraf etti
09:57 Beşiktaş, dünya devinin eski hocasına teklif yaptı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2023 12:31:26. #1.11#
SON DAKİKA: Şehit Mehmet Serinkan'ın ağabeyi yaralandığı çatışmada şehit düşen arkadaşlarını yad etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement