Şehidin naaşı 67 yıl sonra memleketinde toprağa verildi

Mardin'in Kızıltepe ilçesinde 1958 yılında şehit düşen 21 yaşındaki Jandarma Çavuş Mustafa Zamkı'nın naaşı nakledildiği Çankırı'da toprağa verildi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesine bağlı Müsellim köyü nüfusuna kayıtlı Mustafa Zamkı, vatani görevini Mardin'de Suriye sınırında sürdürürken, 1958 yılında devriye görevi sırasında çıkan çatışmada şehit düştü. Kardeşi Ali Zamkı'nın talebi üzerine, şehidin mezarının Çankırı Şehitliği'ne taşınmasına izin verildi. Akdoğan köyünde bulunan mezar, sabah saatlerinde Kızıltepe Cumhuriyet Savcısı ve askeri personel eşliğinde 67 yıl sonra açılarak tabuta konuldu. Türk bayrağına sarılı tabut, askerlerin eşliğinde Kızıltepe Jandarma Tabur Komutanlığı'na getirildi. Burada düzenlenen askeri törenin ardından, Şehit Mustafa Zamkı'nın naaşı, toprağa verilmek üzere memleketi Çankırı'daki şehitliğe uğurlandı.

Çankırı Şehitliğine getirilen Mustafa Zamkı'nın naaşı askeri törenle toprağa verildi. - ÇANKIRI