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Şehidin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: "Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın" - Son Dakika
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Şehidin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: "Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın"

Giresun'un Görele ilçesinden olan Piyade Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun Irak'ın Kuzey'indeki Pençe-Kilit operasyonunda şehit olmadan önce yaptığı sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, 'Sizleri çok seviyoruz, izleyin, izleyin ağlayın' mesajı yürekleri sızlattı.

Şehidin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: "Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın"
14.01.2024 - 22:08,
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Şehidin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: "Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın"

GİRESUN - Irak'ın Kuzey'inde yürütülen Pençe-Kilit operasyonunda PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Sözleşmeli Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu'nun sosyal medyadaki son paylaşımı ortaya çıktı. Paylaşımda, "Sizleri çok seviyoruz, izleyin, izleyin ağlayın" mesajı yürekleri sızlattı.

Giresun'un Görele ilçesinden olan Şerif Ali ve Fatma Köroğlu çiftinin tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu'nun tek erkek evladı olan şehit Ahmet Köroğlu, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlanırken, sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı.

Son görev yeri olan Kuzey Irak'ta çekildiği ileri sürülen videoda, silah arkadaşları "Sizleri çok seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın" diye mesaj verirken, bir mesajınız var mı sorusuna, Şehit Piyade Uzman Çavuş Ahmet Köroğlu ise, "Yok kardeşim" diye cevap veriyor.

Kaynak: İHA
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Ahmet Köroğlu, Irak, Terör, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehidin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: 'Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şehidin sosyal medya paylaşımı ortaya çıktı: "Sizleri seviyoruz, izleyin izleyin ağlayın" - Son Dakika
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