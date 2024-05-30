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Şehir dışından uyuşturucu getiren şahıslar yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, il dışından uyuşturucu madde getirdiği belirlenen şahıslar yakalandı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü koordineli olarak çalışma başlatıldı. Yapılan çalışmalarda 3 şahsın şehirlerarası otobüs yoluyla ilimizde başka bir şahsa yüklü miktarda uyuşturucu madde getireceği bilgisi alınması üzerine gerçekleştirilen operasyonla toplamda 5 şüpheli yakalandı. Yakalanan şahısların üzerinde ve adreslerinde yapılan aramalarda;

527,15 gram uyuşturucu ve uyarıcı maddenin yanı sıra 1 adet de hassas terazi ele geçirildi.

Ekipler tarafından bulunan materyallere el konulurken, 3 şahıs Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.