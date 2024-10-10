Şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözler söylemişti: Gazeteci Can Ataklı'ya 10 ay hapis cezası - Son Dakika
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Şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözler söylemişti: Gazeteci Can Ataklı'ya 10 ay hapis cezası

Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik sözleri nedeniyle yargılanan gazeteci Can Ataklı'nın yargılandığı dava karara bağlandı.

10.10.2024 13:48
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Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik sözleri nedeniyle yargılanan gazeteci Can Ataklı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. Mahkeme, Ataklı'yı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırdı.

Şehit aileleri ve şehit babalarına yönelik 25 Aralık 2023'de sosyal medyada paylaşılan videoda söylediği sözler nedeniyle yargılanan gazeteci Can Ataklı'nın yargılandığı dava karara bağlandı. İstanbul 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya tutuksuz sanık Mustafa Can Ataklı katılmazken, avukatı hazır bulundu. Duruşmaya müşteki Ali Yalçın ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Hukuki Hizmetler Birimi avukatı, Türk Devletleri Şehit Yakınları ve Gaziler Vakfı avukatı ve Memur Sendikaları Konfederasyonu (MEMURSEN) avukatı da katıldı.

Duruşmada beyanda bulunan MEMURSEN avukatı, sanık Ataklı'nın duruşmaya katılmamasının davayı uzattığını belirterek, Ataklı'nın cezalandırılmasını ya da yakalama kararı çıkarılmasını talep etti.

Savunma yapan sanık avukatı ise, Ataklı'nın suç unsuru oluşturacak şekilde hareket etmediğini ve ifadelerinin düşünce özgürlüğü kapsamına girdiğini belirterek, müvekkilinin beraatını talep etti.

10 ay hapis cezasına çarptırıldı

Ara kararını açıklayan mahkeme, sanık Can Ataklı'yı 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 10 ay hapis cezasına çarptırarak sanığın ileride bir daha suç işlemekten çekineceğine dair mahkemece olumlu kanaat oluşturduğundan cezasının ertelenmesine karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca hazırlanan iddianamede, şüpheli Ataklı'nın 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama' suçundan 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Can Ataklı, istanbul, 3-sayfa, Sözler, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit aileleri ve babalarıyla ilgili sözler söylemişti: Gazeteci Can Ataklı'ya 10 ay hapis cezası - Son Dakika


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