Şehit aileleri ve gazilerden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na övgü - Son Dakika
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Şehit aileleri ve gazilerden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na övgü

Şehit aileleri ve gazilerden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu\'na övgü
25.07.2025 13:30
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Şehit aileleri ve gaziler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yaptığı başarılı çalışmalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin her geçen gün daha güçlü hale geldiğini belirterek, bu durumun gurur verici olduğunu dile getirdi.

Şehit aileleri ve gaziler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun yaptığı başarılı çalışmalarla Türk Silahlı Kuvvetlerinin her geçen gün daha güçlü hale geldiğini belirterek, bu durumun gurur verici olduğunu dile getirdi.

Dünyada en güçlü orduya sahip olan Türkiye Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Selçuk Bayraktaroğlu'nun açıklamaları, savunma sanayiinde ulaşılan seviyeyi ve gelecek vizyonu bir kez daha ortaya koyduğunu belirten şehit yakınları ve gaziler, yılsonu itibarıyla Tayfun Blok4 balistik füzenin de envantere gireceğinden memnuniyet duyduklarını belirtti. 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği Genel Başkanı Abbas Gündüz, dünya literatürüne giren bir füzeye sahip olarak caydırıcılığımızın daha da güçlendirildiğini söyledi. Gündüz, "Orgeneral Bayraktaroğlu'nun ifade ettiği gibi, balistik füzesi olmayan ülkeler caydırıcı olamaz; bu alandaki yerli ve milli atılımlarımız, Türkiye'nin bağımsız savunma gücünü daha da pekiştirmektedir. Dosta güven düşmana korku salan iki yerli ve milli komutanımız bir arada silahlı kuvvetlerimizin gücünü kararlı duruşlarıyla ortaya koymaktalar. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da aynı süreçte önemli bir dönüm noktasına dikkat çekmiştir. Türkiye, aynı anda 34 savaş gemisi inşa ederek, dünya deniz güçleri arasında hak ettiği yeri almaktadır. Roketsan üretimi milli füzelerimizle 240 kilometredeki hedeflerin tam isabetle vurulabilmesi, bu alandaki mühendislik kabiliyetimizin ve teknolojik gücümüzün en somut göstergesidir. Savunma sanayiinde atılan bu tarihi adımlar; milletimizin bağımsızlık idealini, yerli ve milli üretim anlayışıyla gerçeğe dönüştürmektedir. Ülkemizin güvenliği, caydırıcılığı ve uluslararası alandaki saygınlığını artıran bu başarıların devamını diliyoruz. 15 Temmuz Şehitleri, Gazileri ve Terör Mağdurları Derneği olarak; bu vizyonu hayata geçiren tüm komutanlarımıza, mühendislerimize ve emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ülkemizin savunma sanayii alanında çok daha büyük başarılara imza atacağına yürekten inanıyoruz" dedi. - SİİRT

Kaynak: İHA

Selçuk Bayraktaroğlu, Orgeneral, Güvenlik, Politika, Savunma, 3-sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit aileleri ve gazilerden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na övgü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Şehit aileleri ve gazilerden Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'na övgü - Son Dakika
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