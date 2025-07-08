Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı

Haberin Videosunu İzleyin
Şehit Ege Akar\'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
08.07.2025 18:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Şehit Ege Akar\'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı
Haber Videosu

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağarada metan gazından etkilenerek şehit olan 26 yaşındaki Üsteğmen Ege Akar memleketi İzmir'de toprağa verildi. Şehit Ege Akar'ın silah arkadaşları, cenazede Harbiye Marşı okudu.

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde mağaradaki arama tarama faaliyetinde metan gazından etkilenerek şehit olan Üsteğmen Ege Akar (26), memleketi İzmir'de toprağa verildi.

ŞEHİT ÜSTEĞMENE SON GÖREV

Şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, Buca'daki babaevinde helallik alındıktan sonra Gaziemir 15 Temmuz Şehitleri Camisi'ne getirildi. Şehidin kardeşi Bilge Akar, tabuta abisinin kılıcını koydu. Şehit Akar'ın silah arkadaşları aileye baş sağlığı diledi. Askeriyeden emekli anne Jüliye Akar, cenaze önündeki kalabalığı uyararak, "Oğlumu son kez doya doya görmek istiyorum." dedi.

Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı

"HAKKIM HELAL SANA YAVRUM"

Cenaze namazının kılınmasının ardından şehit Akar'ın Türk bayrağına sarılı naaşı omuzlarda top arabasına kadar taşındı. Anne Jüliye ile Hava Kuvvetleri Komutanlığından emekli astsubay baba Özcan ve kardeşi Bilge, el ele cenazenin arkasından yürüdü ve hep birlikte asker selamı verdi. Anne Akar, cenazenin geçişi sırasında, "Hakkım sana helal yavrum." ifadesini kullandı.

Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı

Öte yandan, şehidin dedesi Mehmet Akar da tekerlekli sandalyeyle torununun cenazesine katıldı. Şehit Akar, Kadifekale Hava Şehitliği'nde toprağa verildi.

ARKADAŞLARI HARBİYE MARŞI OKUDU

Şehit Ege Akar'ı son yolculuğunda arkadaşları yalnız bırakmadı. Akar'ın arkadaşları cenazede Harbiye Marşı okudu.

3-sayfa, Güncel, İzmir, Ege, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı - Son Dakika

Akdeniz’de 5 büyüklüğünde deprem Akdeniz'de 5 büyüklüğünde deprem
Sultangazi’de polise bıçaklı saldırı Saldırgan biber gazıyla yakalandı Sultangazi'de polise bıçaklı saldırı! Saldırgan biber gazıyla yakalandı
Şırnak’ta 3 bölge 9 gün süreyle ’geçici özel güvenlik bölgesi’ ilan edildi Şırnak'ta 3 bölge 9 gün süreyle 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
İstanbul’daki restoranda skandal Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar İstanbul'daki restoranda skandal! Ağza alınmayacak küfürleri bardaklara bastılar
Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti Milli Savunma Bakanı Güler, metan gazından zehirlenen askerleri hastanede ziyaret etti
Sözde ’Müslümanlık’ temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’a dizdiği övgüler tepki çekti Sözde 'Müslümanlık' temsilcisinin İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'a dizdiği övgüler tepki çekti
Sakarya’da iki mahkum cezaevinde intihar etti Sakarya'da iki mahkum cezaevinde intihar etti
Al-Shabab, Fatih Terim’le yolları ayırdı Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici Al-Shabab, Fatih Terim'le yolları ayırdı! Seçtikleri veda türküsü dikkat çekici
Baklava kutusundaki rüşvete Özel’den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü Baklava kutusundaki rüşvete Özel'den bomba yorum: Başımdan aşağı kaynar sular döküldü
Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım Yangın faciasında, tutuklu sanıktan tepki çeken sözler: Ailemden 5 aydır uzaktayım
İETT otobüslerinde ’pes’ dedirten görüntüler İETT otobüslerinde 'pes' dedirten görüntüler

17:20
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara “rüşvet“ soruşturmasında tutuklandı
Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara "rüşvet" soruşturmasında tutuklandı
16:47
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi Halit Ergül’den ilk kare
78 can alan otelin sahibi mahkemeye böyle getirildi! Halit Ergül'den ilk kare
16:09
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar Biri babasına biri evladına veda etti
Şehit cenazesinde yürek burkan anlar! Biri babasına biri evladına veda etti
16:06
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
Çiftçiye saldıran aslanın sahibinden inanılmaz savunma: Sosyal bir hayvandı
15:53
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye ev hapsi
Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'ye ev hapsi
08:10
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
Metan gazı biriken mağarada ne yaşandı? Askerlerimiz 2 dakika arayla şehit oldu
07:33
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta Öcalan yeni çağrı yapacak
Terörsüz Türkiye sürecinde kritik hafta! Öcalan yeni çağrı yapacak
01:32
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı Gözler bugünkü duruşmada
Kartalkaya davasında kilit isim topu bakanlığa attı! Gözler bugünkü duruşmada
00:53
Rize’de iki araç birbirine girdi 10 yaralı
Rize'de iki araç birbirine girdi! 10 yaralı
00:51
Dışişleri Bakanlığı’ndan Fransa’nın Türkiye açıklamasına sert tepki
Dışişleri Bakanlığı'ndan Fransa'nın Türkiye açıklamasına sert tepki
00:16
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
Emekli olup döndüğü memleketinin su sıkıntısını çözdü
00:01
Hatay’da ormanlık alanda yangın çıktı
Hatay'da ormanlık alanda yangın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2025 18:25:46. #7.11#
SON DAKİKA: Şehit Ege Akar'ı arkadaşları Harbiye Marşı ile uğurladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.