İtfaiyeci Mehmet Tekeli şehit oldu, son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın Karatay ilçesinde çıkan fabrika yangınına müdahale sırasında şehit olan Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye personeli Mehmet Tekeli memleketi Sarayönü ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Yangın, dün akşam saat 17.30 sıralarında merkez Karatay ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi Sedirler Caddesi üzerinde bulunan bir mobilya fabrikasının depo bölümünde çıktı. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sırasında dumandan etkilenen itfaiye eri Mehmet Tekeli kaldırıldığı hastanede kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Mehmet Tekeli'nin cenazesi, Konya Büyükşehir Belediyesi Sancak İtfaiye Merkezi'nde gerçekleştirilen törenin ardından baba ocağı olan Sarayönü ilçesine bağlı Gözlü Mahallesi'ne uğurlandı. Gözlü Mahallesine getirilen şehit Mehmet Tekeli'nin Türk bayrağına sarılı tabutu baba ocağında ailesi, yakınları ve mahalle sakinleri tarafından gözyaşlarıyla karşılandı. Yoğun katılımla kılınan cenaze namazı sonrası şehit Tekeli'nin cenazesi dualarla defnedildi. - KONYA