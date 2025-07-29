Şırnak'ta sürdürülen operasyon sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın (26) cenazesi memleketi Adana'da toprağa verildi. Şehidin babasının evladının tabutu giderken baktığı anlar yürekleri dağladı.
Şırnak'ta yürütülen operasyon sırasında kayalıklardan düşerek şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Ali Yıldırım'ın cenazesi gece saatlerinde havayolu ile memleketi Adana'ya getirildi. Yıldırım'ın cenazesi, sabah Kabasakal Mezarlığı'nda kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Cenaze sırasında baba Sadi, anne Adalet ve eşi Atiye'nin güçlükle ayakta durduğu görüldü.
Cenazeye, askeri ve mülki erkanın yanı sıra şehidin yakınları katıldı. - ADANA
Son Dakika › 3.Sayfa › Şehit Jandarma Uzman Çavuş Yıldırım, Adana'da son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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