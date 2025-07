Şehit Muharrem Can\'ın babası İbrahim Can: "Herkese yardım ederdi"

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale ederken şehit olan AKUT gönüllüsü ve TUSAŞ çalışanı uçak mühendisi Muharrem Can'ın babası İbrahim Can, oğlunun, herkese karşılıksız yardım eden bir yapısı olduğunu belirterek, "Fakir babasıydı. Yoksulları, yetimleri, kimsesizleri, ihtiyaç sahibi herkesi düşünen bir yapısı vardı. Yardım kuruluşlarında görev almak onun ayrıca bir meşguliyet alanıydı" dedi.

Şehit babası İbrahim Can, "Herkese karşılıksız, karşılığı olmaksızın yardım yapan bir yapısı vardı. Fakir babasıydı. Yoksulları, yetimleri, kimsesizleri, ihtiyaç sahibi herkesi düşünen bir yapısı vardı. Evlenmedi. Bütün vaktini, mesaisini, işine ve sosyal ortama verdi. Öyle bir yapısı vardı. Olumlu düşünürdü. Sadece işine aşıktı. Biraz da macera severdi. Yardım kuruluşlarında görev almak onun ayrıca bir meşguliyet alanıydı. Çok aktif bir yapısı vardı" dedi.

Oğlunun Kahramanmaraş depreminde de bölgeye gittiğini anlatan İbrahim Can, "O gün iş yerinden izin alarak gitti. 15-20 gün orada enkaz kaldırdı. Enkazdan ölü, yaralı, sağ çok kişi çıkardı. Çok kişiyle dostluğu var. Halen konuştuğu insanlar var. İşte bunun hayattaki kazancı da bu. Şimdi yeşil vatan deyince vazgeçilmeyen bir unsur değil mi? Yani o olmazsa olmaz değil mi? O da bunun için gitti. Allah'ım, vatanın, milletin bekasını sonsuz etsin, bu millete, bu devlete zeval vermesin" diye konuştu. - KONYA