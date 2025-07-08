Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika
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Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, son yolculuğuna uğurlandı

Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, son yolculuğuna uğurlandı
08.07.2025 18:03  Güncelleme: 18:14
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Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

Irak'ın kuzeyinde sürdürülen Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde, bir mağarada yürütülen arama-tarama faaliyeti sırasında metan gazından etkilenerek şehit olan Piyade Teğmen Furkan Sert, memleketi Malatya'da son yolculuğuna uğurlandı.

28 yaşındaki Şehit Teğmen Furkan Sert için Malatya Şehir Mezarlığı'nda resmi cenaze töreni düzenlendi. Törene Malatya Valisi Seddar Yavuz, Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Oruç Baba İnan, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, 2. Ordu Kurmay Başkanı ve Garnizon Komutanı Tümgeneral Erman Kiraz, AK Parti Malatya Milletvekilleri Bülent Tüfenkci ve Abdurrahman Babacan'ın yanı sıra çok sayıda askeri ve mülki yetkili, siyasi parti temsilcileri, polis teşkilatı mensupları, vatandaşlar ve şehidin yakınları katıldı.

Törende duygusal anlar yaşanırken, baba Hikmet Sert, şehidin tabutuna sarılarak uzun süre gözyaşı döktü. Şehidin naaşı askerlerin omzunda top arabasına taşındı. Kılınan cenaze namazının ardından Piyade Teğmen Furkan Sert, Malatya Şehitliği'nde dualarla defnedildi. - MALATYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehit Piyade Teğmen Furkan Sert, son yolculuğuna uğurlandı - Son Dakika

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