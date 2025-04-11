Şehit Polis Emrullah Baklan\'ın adı Marmaris\'in mavi sularında yaşayacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde KB-4803 Şehit Polis Memuru Emrullah Baklan isimli kontrol botu, Türk Polis Teşkilatı'nın 180'inci yıl dönümü programları kapsamında törenle hizmete başladı.

1996 yılında Ordu'nun Fatsa ilçesinde çıkan yangına müdahale sırasında şehit olan iki çocuk babası polis memuru Emrullah Baklan'ın adı Marmaris Deniz Limanı Şube Müdürlüğü'ne tahsis edilen KB-4803 kontrol botuna verildi. KB-4803 Şehit Polis Memuru Emrullah Baklan isimli kontrol botu hizmete alım törenine, şehidin eşi Ayşe Baklan, Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, İlçe Emniyet Müdürü Selçuk Özdemir, Deniz Liman Şube Müdür Vekili Komiser Fatma Çölgeçen, deniz polisleri, kurbağa adamlar katılım sağladı.

Marmaris'in mavi sularında Marmaris Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı olarak, 26 Şubat'ta göreve başlayan kontrol botunda, 4 personel ve 13 yolcu kapasiteli, deniz güvenliği, arama kurtarma ve önleyici devriye hizmeti verecek. Kaymakam Nurullah Kaya 12 buçuk metrelik KB-4803 Şehit Polis Memuru Emrullah Baklan Kontrol Botu'nun maketini şehidin eşi Ayşe Baklan'a hatırasını yaşatmak amacıyla hediye etti.

"Şehidimizin ismi mavi sularımızda yaşayacak"

Kaymakam Nurullah Kaya, şehidin anısına duyulan saygı ve minnettarlığa vurgu yaparak, "Polis Teşkilatı'nın 180. yıl dönümünde böylesine anlamlı bir etkinliğin içinde bulunmaktan onur duyuyorum. Bu tür çalışan teknelerimizde, gemilerimizde şehitlerimizin isminin yaşatılması açısından düşünen, karar veren değerli büyüklerimize teşekkür ediyorum. Şehidimizin ismi mavi sularımızda her daim yaşatılacak. Sayıları az olsun diyorum ama varlıkları eksik olmasın ruhları şad olsun inşallah" dedi.

Şehit polis memuru Emrullah Baklan'ın eşi Ayşe Baklan ise, "Çok mutlu oldum, acım ilk günkü gibi ama ismini görünce tutamadım kendimi, düşünenlerden, uygulayanlardan Allah razı olsun çok teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Botu gezen Ayşe Baklan şehit eşinin fotoğrafını görünce gözyaşlarını tutamayıp, isminin denizlerde yaşatılacak olmasının duygusunu yaşadığını belirterek "Ruhu şad olsun" dedi. - MUĞLA