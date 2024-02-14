Adıyaman\'da Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay, Karaman\'da Toprağa Verildi

Adıyaman'da yüksekten düşmesi sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay (31), memleketi Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Katranlı köyünde toprağa verildi.
Adıyaman İl Jandarma Komutanlığına bağlı Jandarma Komanda Özel Harekat Tabur Komutanlığında görev yapan ve Elektrik Teknisyeni olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay, 4 gün önce birliğindeki toplantı salonunun çatısına elektrik kablosu çekerken dengesini kaybederek yere düştü. Ağır yaralanan Ahmet Tuğay, silah arkadaşlarının çağırdığı ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Beyin kanaması geçirdiği belirlenen Ahmet Tuğay, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamayarak şehit oldu. Şehit Ahmet Tuğay'ın naaşı dün görev yaptığı Jandarma Komando Özel Harekat Tabur Komutanlığında düzenlenen törenin ardından hava yolu ile önce Konya'ya oradan da karayoluyla toprağa verileceği Karaman'ın Ermenek ilçesine bağlı Katranlı köyüne getirildi. Şehit Tuğay'ın naaşı son kez getirildiği baba ocağında helallik alınmasının ardından cenaze namazının kılınacağı köy camisine götürüldü. Burada Şehit Ahmet Tuğay'ın eşi Nejla Tuğay ile yakınları tabuta sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 2 oğlu da babasının komando beresini başlarına taktı. Şehidin naaşı öğle namazını müteakip Karaman İl Müftüsü Faruk Gürbüz tarafından kıldırılan cenaze namazının ardından köy mezarlığında dualarla son yolculuğuna uğurlandı.
Cenaze törenine, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Karaman Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim, Karaman Belediye Başkanı Savaş Kalaycı, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Gavgalı, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Karaman İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Murat Alkan, ilçe ve belde belediye başkanları ile daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı.
Evli ve 2 çocuk babası olan Şehit Ahmet Tuğay'ın 2016 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri emrine girdiği öğrenildi. - KARAMAN
Son Dakika › 3.Sayfa › Adıyaman'da Şehit Olan Jandarma Uzman Çavuş Ahmet Tuğay, Karaman'da Toprağa Verildi - Son Dakika
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