Şehit Uzman Çavuş Musa Bayrak, 9. yılında dualarla anıldı - Son Dakika
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Şehit Uzman Çavuş Musa Bayrak, 9. yılında dualarla anıldı

Samsun'un Bafra ilçesinde şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Musa Bayrak, şehadetinin 9. yılında kabri başında dualarla anıldı. Anma programına Bafra İlçe Jandarma Komutan Vekili, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı ve şehidin yakınları katıldı.

05.06.2024 18:15
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Samsun'un Bafra ilçesinde Şehit Uzman Çavuş Musa Bayrak, şehadetinin 9. yılında mezarı başında dualarla anıldı.

Ağrı Doğubayazıt İlçe Jandarma Komutanlığında görevini ifa ederken 5 Haziran 2015 tarihinde kaçakçılara yönelik düzenlenen operasyon esnasında meydana gelen silah kazası sonucu şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Musa Bayrak, şehadetinin 9. yılında Bafra Şehitliğinde kabrinin başında dualarla yad edildi.

Türk Diyanet Vakıf-Sen Samsun İl Başkan Yardımcısı Asım Kalyoncu ile vakfın fahri imamı Necattin Boyun hocanın okudukları Yasin-i Şerif ve duanın ardından program sona erdi.

Anma programına Bafra İlçe Jandarma Komutan Vekili J. Bnb. Çağım Barış Türüdü, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı Bafra Şube Başkanı Mümine Ersin, vakfın üyeleri ve şehidin yakınları katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İHA

Jandarma, Türkiye, Samsun, Bafra, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Şehit Uzman Çavuş Musa Bayrak, 9. yılında dualarla anıldı - Son Dakika


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