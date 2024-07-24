Şehitkamil Belediyesi, Güvensiz Gıda İşletmelerine Karşı Denetimlerini Sürdürüyor

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Şehitkamil Belediyesi, insan sağlığını tehlikeye atabilecek işletmelere karşı kapsamlı denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Son yapılan denetimlerde, ele geçirilen güvenilir gıda vasfına sahip olmayan 10 ton küflenmiş, bozulmuş, kokuşmuş kuruyemiş imha edildi ve işletme mühürlenerek ticaretten menedildi.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Sanayi Mahallesi'nde gerçekleştirilen denetimlerde; iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatı olmayan bir işletme tespit edildi. İşletmede; 10 ton yer fıstığı, karpuz çekirdeği, çekirdek bulundu. İşletme, yasal süreç başlatılarak ticari faaliyetlerden menedildi ve mühürlenerek kapatıldı. Ele geçirilen ürünler, T.C. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yetki verilen adrese teslim edilerek imha edildi.

Şehitkamil Belediyesi tarafından konuya ilişkin ilgili yapılan açıklamada, halk sağlığını koruma amacıyla düzenli olarak yapılan denetimlerin aralıksız sürdürüleceği vurgulandı. Tüketici haklarını korumak adına yoğun çaba sarf edildiğini kaydeden belediye yetkilileri, vatandaşların güvenilir gıda tüketimine dikkat etmeleri gerektiğini hatırlatarak, şüpheli durumlarda 0342 323 27 27 numaralı hattın aranması gerektiğini belirtti. Şehitkamil Belediyesi yetkilileri, halk sağlığını tehdit eden her türlü duruma karşı tedbir almaya ve vatandaşların güvenli gıda tüketimini sağlamaya devam edeceklerini bildirdi. - GAZİANTEP