Son Kullanma Tarihi Geçmiş Ürünlere El Konuldu

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından bir işletmede yapılan kontrollerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. El konulan ürünler imha edilirken, işletme kapatıldı.

Şehitkamil Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Denetimler kapsamında bir işletmede yapılan kontrollerde çok sayıda son kullanma tarihi geçmiş ürün tespit edildi. Mevzuata aykırı olduğu belirlenen ürünlere ekipler tarafından el konularak imha edilirken, işletme de kapatıldı.

"Denetimlerimiz devam edecek"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, halk sağlığının her şeyden önce geldiğini belirterek, vatandaşların sağlığını riske atan uygulamalara kesinlikle müsamaha göstermeyeceklerini söyledi. Yılmaz, belediye olarak halk sağlığını doğrudan ilgilendiren konularda hassasiyetle hareket ettiklerini ifade ederek, vatandaşların güvenilir, sağlıklı ve mevzuata uygun ürünlere ulaşmasının en temel önceliklerinden biri olduğunu kaydetti. Yılmaz, "Vatandaşlarımızın sağlığı bizim için her şeyden önce geliyor. Hiçbir işletmenin, vatandaşlarımızın sağlığını riske atmasına müsaade etmeyiz. Son kullanma tarihi geçmiş ürünlerin vatandaşlarımıza sunulması kabul edilemez. Ekiplerimizin gerçekleştirdiği denetimde tespit edilen ürünlere el koyarak imha ettik ve ilgili işletmeyi kapattık. Halk sağlığı konusunda kesinlikle müsamaha göstermeyeceğiz. Denetimlerimiz ilçemiz genelinde devam edecek" dedi.