Şehitkamil'deki Çifte Cinayet Davasında 5. Duruşma: Sanıklar Beraat İstedi - Son Dakika
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Şehitkamil'deki Çifte Cinayet Davasında 5. Duruşma: Sanıklar Beraat İstedi

Şehitkamil\'deki Çifte Cinayet Davasında 5. Duruşma: Sanıklar Beraat İstedi
07.07.2026 11:22
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Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumet nedeniyle silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek'in davasının 5. duruşması görüldü. ‘Kasten öldürme’ suçlamasıyla yargılanan 6 sanık, suçlamaları reddederek beraat ve tahliye talep etti. Mahkeme heyeti, tutukluluk hallerinin devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek'in davasının 5'inci duruşması görüldü. Duruşmada savunma yapan sanıklar suçlamaları kabul etmeyerek beraat istedi.

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde husumetliler arasında çıkan silahlı saldırıda hayatını kaybeden Fatih Tekin ve Enes Şimşek cinayetine ilişkin davanın 5'inci duruşması Gaziantep 1 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü. "Kasten öldürme" suçu ile yargılanan 6 sanık, hakim karşısına çıktı.

Duruşmada maktul aileleri ve avukatları ile sanık avukatları hazır bulundu. Maktul yakınları suçluların en ağır cezayı almasını talep etti. Cumhuriyet savcısı, mütalaasında tutuklu sanıklar ile suça sürüklenen çocukların tutukluluk hallerinin ayrı ayrı devamına karar verilmesini talep etti.

"Kendimi koruma içgüdüsüyle ateş ettim"

Duruşmada savunma yapan tutuklu sanık Ali Hamza K., "Mütalaayı kabul etmiyorum. Önceki savunmalarımı tekrar ediyorum. Olay günü karşı taraf bize saldırdı. Ben de kendimi koruma içgüdüsüyle ateş ettim. Beraatimi ve tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Duruşmada savunma yapan diğer tutuklu sanıklar Cuma K., Ömer Yasin K., Salman K. ile suça sürüklenen çocuklar B.K. ve M.S.P., önceki savunmalarını tekrar ettiklerini belirterek haklarındaki suçlamaları kabul etmediklerini, olayda suçsuz olduklarını savunup beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti, tutuklu 6 sanığın tutukluluk hallerinin devamına karar vererek, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

Olayın geçmişi

Olay, 23 Mart 2025 tarihinde Şehitkamil ilçesi Sam Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, iftar saatinde Fatih Tekin (33) ve akrabası Enes Şimşek'in (25) bulunduğu aracın önü, husumetli oldukları şahıslar tarafından kesildi. Araçtan inen ikili ile şahıslar arasında tartışma çıktı. 3-4 kişi olduğu tahmin edilen şahıslar, Fatih Tekin ve Enes Şimşek'e pompalı tüfekle ateş etti. Vücuduna isabet eden saçmalarla Fatih Tekin olay yerinde hayatını kaybederken, ağır yaralanan Enes Şimşek de sağlık ekipleri tarafından kaldırıldığı Şehitkamil Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamamıştı. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Enes Şimşek, Fatih Tekin, Şehitkamil, Gaziantep, Güvenlik, 3. Sayfa, Olaylar, Cinayet, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Şehitkamil'deki Çifte Cinayet Davasında 5. Duruşma: Sanıklar Beraat İstedi - Son Dakika

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