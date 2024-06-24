Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Orman Yangınlarına Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Orman Yangınlarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Orman Yangınlarına Karşı Vatandaşları Uyardı

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, son dönemde yaşanan sıcak havalarla birlikte artan orman yangınları riskine karşı vatandaşları uyardı. Başkan Durbay, orman yangınlarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

24.06.2024 13:31  Güncelleme: 13:32
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Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, son dönemde yaşanan sıcak havalarla birlikte artan orman yangınları riskine karşı vatandaşları uyardı. Başkan Durbay, özellikle yaz aylarında orman yangınlarının ciddi bir tehdit oluşturduğunu belirterek, dikkatli olunması ve gerekli önlemlerin alınması gerektiğini vurguladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, son dönemde yaşanan orman yangınları ile ilgili, "Artan sıcaklıklar, orman yangınları riskini ciddi şekilde artırmaktadır. Bu nedenle, hepimizin bu konuda duyarlı olması ve gerekli önlemleri alması büyük önem taşımaktadır. Orman yangınları, sadece doğal yaşamı değil, aynı zamanda insan hayatını ve mal varlığını da tehdit etmektedir." dedi.

"Yaktığınız ateşi söndürdüğünüzden emin olun"

Başkan Durbay, vatandaşların açık alanlarda ateş yakmaktan kaçınması gerektiğine değinerek piknik ve benzeri faaliyetlerde ateş yakılmaması, yakılması durumunda ise ateşin tamamen söndüğünden emin olunması gerektiğini belirtti. Sigara izmaritlerinin rastgele atılmaması gerektiğini vurgulayan Durbay, izmaritlerin uygun şekilde söndürülüp sonrasında çöp kutularına atılmasının önemini hatırlattı. Ormanlık alanlarda cam şişe ve yanıcı maddelerin bırakılmaması gerektiğini belirten Başkan Durbay herhangi bir yangın belirtisi görüldüğünde derhal 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi gerektiğini söyledi. Durbay, belediye olarak orman yangınlarına karşı önlemleri artırdıklarını ve yangınla mücadele ekiplerinin hazır beklediğini ifade ederek, "Ancak bu mücadelede en büyük destekçilerimiz, duyarlı vatandaşlarımız olacaktır. Herkesin bu konuda gerekli hassasiyeti göstermesini rica ediyorum." şeklinde konuştu.

"Hepimizin yüreğini derinden yaralıyor"

Başkan Gülşah Durbay, orman yangınlarının verdiği zararlar karşısında duyduğu üzüntüyü de dile getirerek, "Her bir ağaç, her bir orman parçası bizim için kıymetli ve vazgeçilmezdir. Yangınlarla birlikte yok olan ormanlarımızın ve içinde barınan canlıların kaybı, hepimizin yüreğini derinden yaralıyor. Bu yüzden, doğamızı korumak ve gelecek nesillere sağlıklı bir çevre bırakmak için hep birlikte el ele vererek mücadele etmek zorundayız." dedi. - MANİSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Orman Yangınlarına Karşı Vatandaşları Uyardı - Son Dakika

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