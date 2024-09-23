Sel Felaketinde Hayatını Kaybeden Ali Kemal Demir Son Yolculuğuna Uğurlandı

3.Sayfa

Kadir Ezildi bir nişan töreni daha yaptı! Kayınvalide, geline tepsi dolusu altın taktı

Karşılayanlar arasında sürpriz bir isim de vardı

Selde hayatını kaybeden Ali Kemal Demir son yolculuğuna uğurlandı

Ali Kemal Demir'in tabutu cenaze aracından indirilmeden cenaze namazı kılındı

TRABZON - Trabzon'un Sürmene ilçesinde etkili olan şiddetli yağışların ardından sel sularına kapılarak kaybolan ve 2 gün sonra Trabzon açıklarında bulunan işitme engelli Ali Kemal Demir, son yolculuğuna uğurlandı.

Trabzon'da 20 Eylül tarihinde şiddetli yağışların ardından sel ve heyelan meydana geldi. Şiddetli yağışlardan en çok etkilenen mahallelerden biri olan Sürmene ilçesindeki Çavuşlu mahallesinde sel sularına kapılarak kaybolan işitme engelli Ali Kemal Demir dün olay yerine yaklaşık 35 kilometre mesafedeki Trabzon Havalimanı açıklarında bulundu. Balıkçılar tarafından ağaç parçaları ve çalılara takılı halde bulunan Ali Kemal Demir, Trabzon Adli Tıp Kurumu'nda yapılan kimlik tespitinin ardından bugün Sürmene ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

İlçedeki Eski Camii'nde ikindi namazı sonrası kılınan cenaze namazına Trabzon Valisi Aziz Yıldırım, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, Trabzon İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Murat Yakın, Sahil Güvenlik Doğu Karadeniz Grup Komutanı SG Binbaşı Aytaç Bayırlı, oğlu Murat Demir, ailesi ve yakınları katıldı. Tabutu cenaze aracından indirilmeyen Ali Kemal Demir, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.